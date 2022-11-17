在聯準會密集升息壓力下，10月標普500指數一度跌至3,577點，加權指數也下探至12,666的低點，台美股市雙雙創下兩年多以來新低。股市破底的恐慌情緒，甚至動搖長線投資人信心，拖累定期定額市場萎縮。根據投信投顧公會數據，10月整體投信基金定期定額扣款金額跌破40億元，為2020年6月以來新低，與9月相比，減幅達到4.21％。

台股作為國人最熟悉的市場，投資人對台股信心較為穩定。台股基金10月定期定額扣款金額下降至21.17億，降幅僅3.35％，低於整體投信基金。其中，台股一般型基金作為台股基金定期定額主力，10月定期定額扣款金額前5名，出現大洗牌的現象。

在定期定額市場萎縮的背景下，統一黑馬基金一如其名，10月定期定額扣款金額逆勢成長2.03％，也是前5大基金中，唯一一檔扣款金額正成長，10月扣款金額達到近9,000萬。扣款金額的成長，助攻統一黑馬基金榮登吸金王寶座。加上常居前列的統一大滿貫基金，這兩檔統一投信旗艦基金，聯手奪下台股一般型基金定期定額扣款金額冠亞軍。

統一黑馬基金為台股長青基金，1994年底成立，至今已28年。該檔基金淨值長期以來也呈現一路向上，從成立之初的10元，上升至11月15日的123.51元，為長線投資的優質選擇。台股一般型的特性，使統一黑馬基金在市場輪動時，能具備更高的彈性。而投資策略聚焦台灣、精選黑馬潛力股，使統一黑馬基金淨值能夠持續成長，帶給投資人超額報酬。

統一投信台股團隊表示，美國10月通膨數據較前期大幅回落，使市場信心恢復，帶動台美股市跌深反彈。近期為聯準會政策消息空窗期，也讓台股短線反彈有望持續。從第4季至明年第2季，台股各產業庫存調整預計將陸續結束。但美國經濟成長預期到明年第一季才會落底，加上高利率及量化緊縮帶來的貨幣緊縮，在聯準會政策正式轉向之前，台股預計都將呈現大箱型區間震盪。