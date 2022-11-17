直播主在花蓮追隨韓國瑜輔選行程，途中不幸發生自撞路燈車禍。（翻攝影片）

昨(16)日下午1時許，花蓮鳳林警接獲通報，在鳳林鎮台9線上有起交通事故，1名35歲張姓男子駕駛自撞內側路邊燈桿，造成車頭全毀及駕駛座安全氣囊爆開，張男左腳開放性骨折及大面積撕裂傷、胸口及頸部擦挫傷，無生命危險送醫救治；據了解，張男是YT頻道有11.7萬訂閱的「江湖」挺韓直播主黃忠，因跟隨韓國瑜到花蓮，幫尋求連任的縣長徐榛蔚站台，而途中不幸發生自撞車禍。

鳳林警分局昨(16)日下午1時許接獲110通報，在鳳林鎮臺9線230.2公里處北上車道有起交通事故，立即派員警到場處理，35歲駕駛張姓男子駕駛自小客車沿省道臺9線南往北行駛至該處，疑似未注意車前狀態，自撞內側路邊燈桿，造成車頭全毀及駕駛座安全氣囊爆開。

直播主在花蓮追隨韓國瑜輔選行程，途中不幸發生自撞路燈車禍。（翻攝照片）

警方表示，張男左腳開放性骨折及大面積撕裂傷、胸口及頸部擦挫傷，目前無生命危險，已由救護車轉送至花蓮慈濟醫院急救，經酒測後無酒駕情事，其事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

警方也呼籲，駕駛人開車應注意車前狀況並減速慢行，請注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，確實依照道路交通標誌、標線、號誌之指示小心駕駛並繫上安全帶，保護自已一路平安回家。