兩年多的疫情徹底改變民眾的生活，但也因此刺激數位化服務的提升！疫情之下為了讓買賣屋服務不斷線，科技房仲永慶房屋運用MR、XR等科技，持續優化「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，改變消費者的賞屋模式，讓消費者遠距無接觸看屋也能精準找房！

永慶房屋提早佈局科技服務！減少消費者時間成本

面對全球科技演進的新常態，有「科技房仲」之稱的永慶房屋，創新發展擁抱數位科技，多方嘗試新的科技服務。永慶房屋深深了解購屋是人生重大決定，找到符合需求的房子並不容易，許多消費者奔波勞碌看十幾間房子，還不一定能找到滿意且適合的物件，永慶房屋站在消費者角度思考，運用科技創新服務解決消費者痛點。

永慶房屋領先將網路看屋服務從靜態網頁升級到影音世代，帶領房仲業帶入「影音看屋」的房仲品牌，更是引領台灣看屋服務進入智能時代的房仲品牌。2017年融合XR科技，推出「實境找房」服務，主張「買房先體驗生活圈」，讓線上賞屋不再侷限於照片的單一視角，提供720度的房屋內部環景，讓現今消費者只要上「永慶房仲網」或打開「永慶快搜App」，就可以享受猶如「身入其境」的環景賞屋服務。而「實境生活圈」服務則是結合google街景，讓消費者一機在手就能體驗周遭生活圈，縮短消費者找房的時間，增加便利性。

疫情之下，永慶房屋也宣布將跨足「元宇宙」XR服務，持續引領Property Tech房產科技，領先業界嘗試最新科技，持續優化服務，帶給消費者最佳的購售屋數位體驗。

永慶房屋提早佈局科技服務，《永慶房仲網》及《永慶快搜App》都能快速提供消費者線上賞屋服務。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋引領Property Tech 線上科技服務改變賞屋模式

永慶房屋秉持「先誠實再成交」的品牌理念，提供消費者誠實且便利的服務，整合大數據、導入AI等數位化服務，持續優化《永慶房仲網》及《永慶快搜APP》的使用體驗，讓消費者不僅在《永慶房仲網》及《永慶快搜APP》可獲得便利、無接觸的賞屋服務外，更可以獲得最透明、完整的成交資訊以及短期交易資料。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，有著「科技房仲」稱號的永慶房屋，一直以來利用科技來為消費者的購售屋痛點提出最佳的解決方案，提供消費者更便利、安全的賞屋服務，未來也將持續導入最新科技，引領全球的賞屋服務。