澎湃新聞17日報導，繼此前連續四天刊發署名「仲音」文章之後，中共中央機關報《人民日報》17日再度刊發仲音文章《算大帳，看優勢》，指出抗疫鬥爭具有複雜性、艱巨性、反復性，考驗耐心、檢驗實力、比拚耐力，更意味著艱辛的付出。如何看待中國抗疫堅持人民至上、生命至上確定的總策略總方針？關鍵要算大帳，算總帳。

中共中央總書記習近平10日主持召開政治局常委會會議，研究部署進一步優化防控工作的《二十條措施》。11日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》（《通知》），公布進一步優化防控工作的《二十條措施》。

文章認為，人民的生命安全和身體健康是判斷疫情防控成效的首要標準。堅持動態清零是對人民至上、生命至上理念的最好踐行。

文章指出，在大流行的疫情面前，保障更廣範圍、更大人群、更為長遠的利益，是最符合成本效益。2020年中國居民人均預期壽命77.93歲，較2019年上升0.63歲，2021年提高到78.2歲。科學有力的疫情防控政策舉措功不可沒。

對此，文章認為，抗疫鬥爭，要算眼前帳，更要算長遠帳。動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的、效果最好的。

還要看到，實現動態清零，有足夠的優勢。盡管防控形勢仍然嚴峻，但我們完全有基礎、有條件、有能力實現動態清零，打贏常態化疫情防控攻堅戰。

文章認為，堅持就是勝利，團結就是力量。一定能鞏固疫情防控重大戰略成果，實現疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

此前，從12日起，《人民日報》曾連續四天刊發署名仲音文章：《堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰》、《堅定不移堅持人民至上、生命至上》、《堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略》、《堅定不移貫徹「動態清零」總方針》，指出優化調整防控措施不是放鬆，更不是「躺平」，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點，進一步提升防控的科學性、精準性。