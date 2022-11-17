柯文哲推崇張峻是孝子，地方也有好人脈。（張峻競總提供）

選戰倒數，台北市長柯文哲今天到花蓮為民眾黨議員候選人，車隊掃街拜票，不過他的第一站，就直奔光復鄉拜訪議長張峻，張峻這次未獲國民黨提名，他多次對外表示遭政治追殺，只因他不是乖乖聽話的議長，柯文哲前往「送暖」，被視為投入總統大選與地方各界「交好」。

柯文哲請鄉親全力支持張峻，這次不僅要連任議員、更要連任議長。柯文哲說，張峻是光復地方孝子，張峻對父親的尊敬與照顧更是無微不至，深獲地方好評，而且不分族群服務，累積了非常好的人緣和人脈。

柯文哲對現場要求合影，來者不拒。地方對於柯文哲到訪表達熱烈歡迎，張峻也感謝柯文哲關心，他會以最真誠服務的心服務地方，懇請繼續支持。

國民黨花蓮縣黨部在提名階段，張峻被依排黑條款不予提名，最終同意以「報備」、投入第三選區參選，沒有政黨推薦書。競總成立有前縣長謝深山、黨內大老等人站台，多名助講政壇人士都為張峻抱屈，鳳林鎮12名里長更公開力挺。

選戰將到後期，柯文哲第一次到花蓮，首站就直奔張峻光復老家，看似送暖，也被視為自己可能參選2024，廣結各界與地方「交好」。

民眾黨在花蓮縣議會並無席次，這次提名第一選區傅國淵、第三選區潘璿安參選議員，還有各鄉鎮多名代表。柯文哲車隊沿光復中區一路拜票到花蓮市北區。因民眾黨內助理費陷風暴，晚間將在花蓮市區召開記者會，回應媒體提問。