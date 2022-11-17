「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)第27屆締約方大會15日在高階會議尾聲時，大陸代表透過「回覆權」，批評國際社會對台灣的支持並重申「一中原則」。外交部今天對於大陸代表在重要國際會議不當貶損我國國家主權的作法再次唾棄並表達嚴厲譴責。

中國氣候變化事務特使解振華在「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)第27屆締約方大會上周議程中聲稱「在一中原則下，中國對台灣地區參與氣候變化進程已作出適當安排」，本月15日在COP 27高階會議尾聲時，中方代表又透過「回覆權」批評國際社會對台灣的支持並重申「一中原則」。外交部發言人歐江安今天譴責中國代表在重要國際會議連續公然說謊。

她說，台灣積極參與UNFCCC、善盡國際環保責任、共同應對解決氣候變遷挑戰，成果國際社會有目共睹。此次COP 27共有10個友邦在「氣候執行峰會」或「高階會議」為我國執言，13個友邦，以及歐洲議會與拉丁美洲及加勒比海地區「福爾摩沙俱樂部」來自21國、共411位成員等也為我國致函UNFCCC ，可見國際社會堅定支持台灣的力量日增。

歐江安指出，友邦及友好國家也基於台灣對氣候變遷的努力與貢獻，與我方共舉行40多場雙邊會談，就氣候變遷議題做專業、務實、深入的討論。此外，友邦聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、史瓦帝尼及貝里斯也與我國NGOs合辦周邊會議，肯定台灣對氣候變遷所做的努力與貢獻。

她說，外交部誠摯感謝友邦與我友好國家對台灣參與UNFCCC COP活動的一貫支持，更是我國秉持「專業、務實、有貢獻」原則，繼續與國際社會共同積極對抗氣候變遷的最佳動力。外交部呼籲各國繼續支持台灣參與UNFCCC機制及巴黎協定的談判進程，讓台灣為全球淨零排放做出更多貢獻。