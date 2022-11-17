逢甲大學英EMBA校友「菁大會師」，今年將在夏綠地公園打造「夏綠地奇幻樂園」，預計捐贈50萬元給惠明盲校、愛相髓脊髓損傷基金會等單位。(圖／主辦單位提供)

逢甲大學EMBA成立至今21年，為中部地區產業栽培優秀管理人才，每年EMBA校友「菁英大會師」更備受期待，今年活動升級，將於12月4日，號召100家企業，在夏綠地公園打造「夏綠地奇幻樂園」，預計捐贈50萬元給惠明盲校、愛相髓脊髓損傷基金會等單位，展現EMBA終身學習、熱心公益的精神。

主辦單位指出，逢甲大學EMBA校友數累計近4000人，且校友會執行力與活動力受肯定，每年更藉由舉辦各項活動的方式，聚集各產業界校友共襄盛舉，近兩年雖疫情衝擊產業界，但有感於弱勢團體募款更不容易，今年菁英大會師活動特別採愛心園遊會方式募款、贊助，邀市民共同參與。

逢甲大學EMBA第16屆聯誼會理事長張家駿指出，12月是一年中最振奮人心的季節，他這次帶領聯誼會舉辦一年一度的「菁英大會師」，盼為台中市打造溫暖的所在；「夏綠地奇幻樂園」以年輕、潮流、創新為主軸，活動結合公益、產業，以市集、趣味遊戲等多元型態展現，是適合親子同歡的場合。

在17日逢甲大學EMBA「菁英大會師」預告記者會上，逢甲大學經管院院長林豐智、執行長何晉瑋皆出席，林豐智說，夏綠地奇幻樂園是逢甲人獻給台中的愛心園遊會，除菁英校友將率領企業拿出最棒的產品，也廣發英雄帖、邀各企業參與，每完成一個攤位報名程序、聯誼會將捐出5000元給弱勢團體。