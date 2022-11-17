宜蘭縣政府今天（17日）接獲海巡署北部分署第一岸巡隊第一機動巡邏站通報，在蘭陽溪口南岸沙灘例行性巡查時，發現活體鯨豚擱淺，各單位到場合力救援，但擱淺的侏儒抹香鯨情況甚差，經專業醫療評估後安樂死，後續將病理解剖了解死因。

縣府表示，擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨雌性成年個體，動物體長約2.47公尺，經獸醫檢查個體身上有多處傷口，呼吸淺而急且心跳微弱，眼睛反射遲鈍。

縣府表示，經專業醫療評估後，基於動物福利考量人道處置，後續由中華鯨豚協會病理解剖，以了解動物身上傷口及造成個體虛弱的原因。