香港股市午後開始收窄跌勢，收盤小跌。美股的那斯達克和費半指數在周三明顯下滑，那斯達克金龍中國指數亦大跌4.28%，影響市場人氣。此外中國新冠染疫人數不斷上升，也讓市場情緒承壓。

周四香港恆生指數收跌210.82點或1.15%，為18045.66，為連二跌，該指數盤中一度重挫逾500點。國企股(H股)跌85.142點或1.37%，為6140.57點。

科技指數下跌2.2%。阿里巴巴一度跌4%，收跌0.7%；小米跌2.5%，京東跌1.1%。

騰訊小跌0.8%，報292港元，午間一度重跌2.3%。該公司公布第三季業績，調整後淨利為年增1.6%，為323億人民幣；並且宣布將對合資格股東發放美團9.59億股的股份，作為特別股股息。

遭減持的美團則大跌5.7%，報153港元。

網易跌9.1%，報103.5港元。該公司未能與動視暴雪完成續約，明年一月到期後，將暫停中國大部分暴雪遊戲服務。

內地電信股反彈，中國電信升2.4%，中國聯通升0.8%，中國移動升0.7%。

內房股在修正一天之後，周四再次上漲，龍光集團收7.9%，碧桂園服務升4.1%。