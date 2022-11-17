國立政治大學地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市系列講座」，邀請基隆市都市發展處徐燕興處長分享經驗。（政大地政系提供）

一座城市的規劃，除了看得見的建設成果外，也可以是都市規劃理論與理念的實踐！國立政治大學地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市系列講座」，首場於本（11）月16日邀請基隆市都市發展處徐燕興處長分享近8年來的基隆經驗。

擁有都市計劃專業背景的徐燕興處長開場以「城市治理誕生簡史」拉開序幕，並且輔以歐洲國際建築展覽會（Internationale Bauausstellung）的經驗說明，界定西方城市規劃的思維。其次，徐處長再從「台灣城市治理術誕生及其基因」談起，綜觀臺灣本土都市計畫的背景、框架與規劃知識系譜。

演講核心徐處長則是以2014-2022基隆城市治理經驗為例，分別陳述「開放、實驗與學習」、「集結社群智慧、共創基隆」、「打造榮譽感」、「引入快樂氛圍」作為主要方法論，說明如何在基隆實踐以社區規劃為核心的城市治理框架。

徐處長分享說，基隆在社區規劃師能量延續的操作下，透過上百處空間改造、基隆港區發展願景打造、民眾與相關單位意見徵求與溝通、政府預算爭取、基隆景觀自治條例制訂…等項目實踐，奠定樂後來2016年基隆東岸快樂實驗、2017年基隆東岸都市設計準則、2018年基隆東岸都市計畫通盤檢討的基礎。

徐燕興處長分享基隆市各項城市計畫。（政大地政系提供）

在演講最後，徐處長提醒與會的聽眾：「愈人本、愈有創造力與競爭力」、「不要做技術的狗」、「勇敢面對心魔」、「城市治理是個共好社會的編織過程」，鼓勵政大的年輕學子們規劃中也要思考未來的挑戰。

此次講座由永慶房屋支持贊助，地政學系主辦單位邀請徐燕興處長分享基隆經驗。除了政大在校生熱烈參與外，更有政大地政系碩士在職專班校友會發起人毛惠玲系友、劉炳烽系友共享盛舉。最終在熱烈的經驗交流與討論中劃下完美句點。與會聽眾與學生更彼此邀約，後續臺北市都市發展局黃一平局長（11/23）、新北市城鄉發展局黃國峰局長（12/14）兩場講座中再會。