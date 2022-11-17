「多元探索，適性發展」成為當今學校教育最重要的任務之一！不只為校園內的課後活動、才藝競賽注入更多活力，也讓一年一度的校慶運動會、園遊會帶來更多驚喜，成為學生大方展現創意的最佳舞台。長期深耕在地的永慶房屋，也化身校園好幫手，贊助活動所需帳篷，希望學生們都能留下美好回憶！

和平高中綠色市集挺永續 大直高中揮灑創意玩復古

減塑風氣吹進校園，為解決每一次活動後產生的大量垃圾，許多學校的園遊會都以無塑攤位、環境保護為目標，鼓勵學生發揮創意，展現永續生活的新思維。

和平高中校長秘書陳怡婷分享，和平高中在今年校慶「和平54，高飛展翅」，以綠色市集園遊會為主軸，鼓勵學生一起推廣永續精神，以租借餐具服務，來減量一次性免洗餐具的使用，在師生的共同合作下，成果斐然。除了綠色市集，和平高中也在校慶中舉行「和平卡拉季」決賽，由和平高中校長親自獻唱暖場，再由學生接力表演，盡情展現青春活力！

和平高中「和平54，高飛展翅」校慶以綠色市集園遊會為主軸，推廣永續精神。永慶房屋也化身校園好幫手，贊助活動所需帳篷，希望學生們都能留下美好回憶。(圖/永慶房屋提供)

即將在明年邁入60周年校慶的大直高中，在今年以「復古風」為主題，回顧悠久的辦學歷史，並由學生自主發揮，各式各樣的攤位設計，為校慶打造出令人耳目一新的新風貌。大直高中學務處訓育組長劉悅如表示，不只學生們的攤位以懷舊風格來佈置，校方也準備了「戳戳樂」經典童玩，讓學生們回味童年驚喜。

大直高中即將在明年邁入60周年，在今年校慶以「復古風」為主題，回顧悠久的辦學歷史，為校慶打造出令人耳目一新的新風貌。(圖/永慶房屋提供)

信義國中「無塑我帶頭」、志清國小「幸福一日捐」 以校慶寓教於樂

當教學擺脫傳統框架，一年一度的校慶也成為教育實踐的重要場所！

信義國中學務主任呂忠信分享，信義國中鄰近101大樓、市政府、四四南村以及象山自然景觀公園，帶給學校豐沛教育資源，以永續環境為教育核心，推動「信義援環」特色課程，引導學生透過各種體驗課程，將永續理念實踐到生活中，如校慶時落實垃圾分類、「無塑我帶頭」、小田園等節能減碳行動，讓校園充滿健康活力朝氣。

信義國中鄰近101大樓、市政府、四四南村以及象山自然景觀公園，帶給學校豐沛教育資源，讓校園充滿健康活力朝氣。(圖/永慶房屋提供)

位於文山區的志清國小，也藉校慶舞台，規劃一系列寓教於樂的精彩項目！志清國小輔導主任劉志豪分享，除了「幸福一日捐」食物募捐、祖孫共學手作童趣鑰匙圈等活動攤位，還有印尼蠟染面具DIY、印尼舞蹈表演等項目，引導學童欣賞印尼傳統藝術，並邀請花蓮原住民野菜學校，傳承台灣在地野菜種子文化，讓學生從體驗中學習，不只關懷弱勢、關心長輩、認識本土文化，還開展了國際視野。

志清國小藉校慶舞台，規劃一系列寓教於樂的精彩項目，讓學生從體驗中學習，不只關懷弱勢、關心長輩、認識本土文化，還開展了國際視野。(圖/永慶房屋提供)

校慶再添精采回憶！南門國小啟用風雨操場 北政國中重啟時空膠囊

此外，校慶作為學校年度盛會，也是新設施啟用及成果發表的最佳時機！

南門國小創立於1905年，至今已逾百年，1968年後在校園南邊建立南門國中，每年校慶都會一起舉行，今年由國中規劃園遊會主題活動，國小家長會則擺設義賣攤位，並烹調點心、熱食。南門國小學務主任王維正表示，今年除了是疫情以來，首次放鬆人數管制，開放家長入場參觀之外，也是學校中風雨操場(半戶外球場)落成後正式啟用，舉辦校慶活動大會，讓學生及家長都相當期待。

今年南門國小及南門國中的聯合校慶，除了是疫情以來首次開放家長入場參觀之外，吸引許多家長熱烈響應。(圖/永慶房屋提供)

北政國中學務主任呂忠信也分享，恰逢北政山林溪複式童軍團成立20週年，54周年校慶以「五動夢想的旋律 好四成真在北政」為主軸，特別邀請童軍團員在校慶當日帶來活力表演。還規劃了「回到那一天」時空膠囊開啟儀式，讓十多年前120名師生再度齊聚北政校園，翻看當年寫下的願望，鼓勵校友不忘初心、持續努力，傳承北政以「愛」為核心的教育理想！

今年為北政國中山林溪複式童軍團成立20週年，校慶以「五動夢想的旋律 好四成真在北政」為主軸，邀請童軍團員在校慶當日帶來活力表演。(圖/永慶房屋提供)

社區最貼心的好鄰居！永慶贊助園遊會與學生同歡

永慶房屋多年來秉持「社區好鄰居」精神，深耕在地、服務居民，也經協助鄰里、學校舉辦活動，藉由各式各樣的活動可以凝聚大家的向心力，增進彼此的感情。而學校不只是連結社區感情的重要據點，更是活力與精神的象徵，因此只要學校有舉辦活動的需求，永慶都會全力支持，化身「校園的好幫手」，贊助活動所需帳篷，為學生創造精彩校園生活盡一份心力。