民眾黨新竹市長候選人高虹安再度身陷詐領助理費、小金庫風暴。民進黨立委何志偉指出，高的公費助理男友李忠庭，是整起爭議的關鍵核心，但遲遲沒有現身解釋，放任高虹安獨自面對，認為李忠庭應該要出面解釋，還說他可以親自開車去載李忠庭來立法院。

高虹安的特助李忠庭日前被爆出在永齡基金會兼職工作，且週刊揭露的帳目中，李忠庭的薪資浮動幅度又很大，被質疑是高虹安詐領助理費爭議的核心人物。

何志偉先前指出，李忠庭目前已經出國，懷疑畏罪潛逃，不過高虹安競選辦公室發言人徐千晴澄清李忠庭人還在國內。對此，何志偉回應，他知道李忠庭出國的消息超過一個禮拜，期間也善盡查證義務，確認了3次，若是李忠庭還在國內應該出動現身說法。何志偉說，「Jack（李忠庭英文名）啊，搶救高虹安只有Jack做得到，為什麼事到如今都是高虹安一個人面對，你生命中最愛的女人遭逢如此挑戰，人格上的上上下下，你一個大男人卻完全神隱」，呼籲李忠庭出來面對。

對於民眾黨的立委們今天對助理提告，何志偉說，「你們民眾黨有幸來國會殿堂，結果這樣糟蹋助理，實在是看不下去」。何志偉認為，「民眾黨還質疑我的消息來源，要我把消息來源供出來，要我害死誰？一點基本常識都沒有，問這什麼爛問題」。

何志偉再次呼籲，「Jack你再不出來，高虹安就要毀滅」，話鋒一轉又將矛頭指向民眾黨主席柯文哲，直指柯文哲自詡公開透明，還說重要官員的機要行程都要向柯報告，應該要對手下的人有約制能力。何志偉還說，他可以親自開車載李忠庭來立法院，李忠庭還有機會轉為汙點證人。