信義房屋新店中央店專案執行經理詹豐彰自銘傳國企系畢業後即加入信義房屋，剛開始挫折滿滿，名片被丟在地上、被狗追，頻塞傳單到信箱手被刮到流血；後來他改變心態，致力幫忙社區處理大小事，以正向、開心的心情服務，與商圈居民共好，機會也就隨之而來，今年也獲有「房仲界奧斯卡」之稱的2022金仲獎肯定。

詹豐彰表示，14年前他告訴家人說他想當房仲，家人非常反對，因為鄉下對仲介的形象普遍不好，後來他告知是近500家直營分店的上市櫃公司信義房屋，才讓家人放寬心支持。

因求學階段很少有接觸陌生人並交談的機會，因此當詹豐彰開始做業務工作，並大量的拜訪客戶、陌生開發按門鈴時，居民常常感覺被打擾，曾經拜訪完，即看見自己的名片被丟在地上，也曾因為頻發傳單、塞信箱，雙手被刮到流血，讓他有滿滿的挫折感。

「每一次被拒絕反而是下一個機會的開始。」詹豐彰說，他進而調整自己的心態，想著社區的住戶會需要什麼？每當商圈社區有辦節慶活動，他會主動去幫忙遞水、參與社區活動主動幫忙，關心住戶的需要，住戶不會有被強迫的感覺，自己也感覺較好，找到平衡後他發現，挫折不全是壞事。

事業上了軌道後，他從「幫客戶完成人生家業夢想」中找到成就感，許多客戶信任他，一生有居住需求都會找他幫忙，舉凡剛結婚要買房、生小孩後居住空間不足要換房、甚至自己的小孩獨立後要買房，都指定詹豐彰服務。

詹豐彰感動的說，曾有客戶整個家族都找他買賣，也有客戶委託詹豐彰買賣過後，五、十年後有居住需求，仍拿著他的名片再找上他，當客戶發自內心握著他的手說「謝謝他幫忙買賣房子」每一次完成階段性任務，都讓他覺得「被信任的感覺真好」。

而在有制度的公司，個人的成長與收穫也更大，信義房屋致力與社區居民共好，詹豐彰也藉工作同時回饋社會，他說，每天工作接觸的是人，因此他以每天開心的心情去與住戶接觸，像是幫忙周邊居民影印、充電、甚至只是送一瓶水，幫忙社區住戶提重物，有形無形的幫助住戶，陪他們聊聊天，都能讓生活更美好。

詹豐彰說，抱持著善念，自己也會很正向，而工作可以幫助他人，也讓他時時感到很有力量，而為社會有付出、有幫忙，也是他工作最大的意義。