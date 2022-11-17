距九合一選舉投票日僅8天，最高檢察署為整合加強全國選監、司法機關查賄成效，邀請全國選監、司法機關召開選舉查察聯繫會議，會議達成共識，將加強查賄偵辦效能；建立管考機制，加速檢舉獎金發放，建議提高檢舉鄉鎮市長獎金額度、檢舉獎金免稅，提高檢舉意願。

檢察總長邢泰釗並指示檢警調首長，因賭盤嚴重影響選舉秩序，惡性遠超現金買票，警調單位應全力查察選舉賭盤案件，積極扣押賭資，檢察機關對於扣案賭資應向法院聲請沒收，徹底剝奪不法利得，以收嚇阻之效。

最高檢的選舉查察聯繫會議，邀請中選會副主委陳朝建、法務部檢察司副司長簡美慧、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署長鐘景琨、刑事局長李西河及各二審檢察署檢察長與會，各機關針對選務及查賄工作以及查察妨害選舉績效評比辦法應如何整備，以整合強化團隊戰力，進行意見交換及討論。

會中並達成共識，中選會及移民署未來亦參與選舉查察分區座談，藉此中選會可更瞭解各地區選務概況，亦可藉由分區座談，宣達重要事項；移民署對新住民文化、分佈特性均較為瞭解，參與分區座談，對於新住民反賄、查賄工作，必更能維護選舉公正效能。中選會及移民署均表示全力配合，正式加入選舉查察團隊。

另最高檢認為，檢舉獎金核發之流程繁複，耗費時程，獎金核發往往歷經數月或數年，影響檢舉人權益，因此提案建議制訂管考機制，各單位加快賄選獎金之審查流程，儘速核發檢舉獎金，案件如在選舉前起訴，檢舉獎金亦能在選舉前發放，除達成實際反賄之效果外，亦可大幅增加民眾檢舉之意願。

例如，鄉鎮市長具有相當重要的職權與資源，檢舉獎金只有新台幣50萬元，有提高之必要。另中低收入戶因檢舉獎金匯入帳戶後，致使無法請領中低收入戶相關補助，影響民眾檢舉意願，建議檢舉獎金免稅以提高民眾檢舉意願。