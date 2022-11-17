坂元裕二分享自己的創作過程。（金馬執委會提供）

日本編劇坂元裕二曾寫過《東京愛情故事》、《大豆田永久子與三個前夫》等經典日劇，近日他來台出席金馬影展大師講堂，今（17日）接受媒體聯訪，相隔7年再度來台，他透露前一晚和是枝裕和導演去吃清粥小菜，「發現餐廳裡的每個人都很年輕，大家也都生氣蓬勃，沒有死氣沉沉的感覺，很久沒看到這麼有活力的場景了」，大讚「台灣人的臉孔看起來都非常美麗、很有人味，心情都會表露在表情上」，並稱，日本年輕人不太會與長輩一起用餐，尤其現在年輕人較貧窮，外食的人越來越少。

提到自己的創作過程，坂元裕二說自己都是選好角再開始寫劇本，認為選角比企劃主題更重要，對於合作多年的女星松隆子、滿島光更是讚不絕口，「她們是我這一輩子會想要一直合作的演員」，誇讚松隆子演什麼角色都很有氣質，同時也有幽默、詼諧感，「她能散發出人性積極的正能量，吸引到觀眾的目光」，松隆子上月剛才來台灣演出舞台劇，「其實我本來很想跟松隆子一起來，看她的劇，劇中的廣瀨鈴也與我合作過」，至於滿島光一直都很擅長複雜的角色，整體氣質像是太陽一樣的存在。

坂元裕二也笑曝，自己寫劇本時，常常會完全投入角色，他更開玩笑說：「所以我每天都很入戲，所以很可怕啊，有時候要大哭大叫，很怕被鄰居投訴，所以我劇本中的人物都偏冷靜。」對於《離婚萬歲》中，由瑛太飾演的濱崎光生印象特別深刻，「因為我沒有寫出他的結局，有時常常會想，他到底後來怎麼了呢？」他也聊到當初在寫《大豆田》時，全團隊曾質疑「紗門怎麼可能會壞掉」，後來有台灣劇迷在IG上跟他說紗門真的會壞掉，讓他不禁笑喊「證明我所想的是正確的，謝謝你們」。

至於是否有想要合作的海外演員，他說，前陣子看了陳玉勳執導《消失的情人節》，很是喜歡，便把對方之前的作品一併補完，「還我也看了台灣恐怖片《咒》，但太恐怖了，我沒想到選角」。最後，他也謙虛表示，自己的作品常被說格局太小，很開心台灣有這麼多人看過他的作品，「沒想到可以跨越到大海另一端跟不同文化的人分享，只要持續做自己喜歡的事情，總有一天會被看到的，有機會跟別人產生交流的，我以後也會繼續努力」，並表示之後想寫一部以台灣為背景的故事。