基隆市長林右昌16日與台中市長候選人蔡其昌合體進行掃街拜票。（馮惠宜攝）

六合一選戰進入倒數9天，基隆市長林右昌16日南下台中市陪同民進黨台中市長候選人蔡其昌及北區市議員候選人陳俞融掃街拜票，沿途受到許多熱情的民眾主動向車隊揮手表達支持。針對環保團體舉辦「台中空氣污染治理擂台會」，蔡其昌表示，民進黨對環團的主張，都有提出自己的訴求，目標是一致的，就是希望台中變得更好。

民進黨北區議員侯選人陳俞融下午與蔡其昌、林右昌合體，由台中科博館出發，展開掃街拜票的行程，沿途許多熱情的民眾主動向車隊揮手表達支持。化身最佳助選員的林右昌並未受訪，但車隊出發前，針對媒體詢問有關環團訴求台中市未來用電量應該減少2％，蔡其昌也做出回應。

民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，民進黨與環團的主張目標一致，就是希望台中變得更好。（馮惠宜攝）

蔡其昌表示，他提出加速老舊公車、垃圾車、資源回收車電動化，4年增加200輛電動巴士，目標達到全國第一，這樣的改變，用電會成長或降低，要經過計算，但都是為了讓台中市的空氣變好，和環團的目標是一致的。

陳俞融表示，中央和地方在空汙問題上，立場應當一致，否則受害的就是全體台中市民，她相信行動派市長蔡其昌若當選市長，會信守承諾，用最具體有效的方法，讓台中市民能夠安心地大口呼吸，對城市放心。