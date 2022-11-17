本週五(11/18)上午11:00美國職籃即將上演布魯克林籃網做客波特蘭拓荒者的精彩戲碼，籃網陣容豪華卻狀況連連，厄文(Kyrie Irving)因為失言風波持續遭到禁賽，西蒙斯(Ben Simmons)本季回歸狀態不佳，再加上膝蓋痠痛出戰狀況不明朗，兩位狀元郎無法帶給籃網實質戰力，實在令球團頭大，如今只剩下杜蘭特(Kevin Durant)苦撐，開季至今戰績6勝8敗排名東區倒數第4，本季若是沒有額外補強或交易，籃網很難有一番亮眼作為。

拓荒者是開季最令人驚奇的球隊之一，目前以9勝4敗接近七成的勝率與金塊並列西區第一，很難想像上個球季拓荒者是一支例行賽27勝55敗勝率僅3成的墊底球隊。由於主將李勒德(Damian Lillard)上個賽季養傷，讓小將西蒙斯(Anfernee Simons)更有機會磨練與成長，球團今年也從活塞挖來好手格蘭特(Jerami Grant)，拓荒者本季進攻端已經不再單靠李勒德，如今全面升級由傷癒歸隊的李勒德、蛻變的西蒙斯以及空降的格蘭特組成的進攻三叉戟，一舉撼動西區版圖。

籃網和拓荒者在三分以及外線能力看似雙方差距不大，但禁區陣容以及籃板保護方面就由拓荒者略勝一籌，攻守對位上籃網後場球員將無法限制住拓荒者的三叉戟，因此運彩投注首推『拓荒者不讓分勝』。另外籃網的得分火力有限，僅靠杜蘭特可謂孤臣無力可回天，有種拓荒者以往過度依賴李勒德的既視感，在厄文歸隊之前，籃網(客隊)大小玩法的『小分』也是值得投入的選項。