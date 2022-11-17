共信-KY(6617)旗下子公司天津紅日健達康的PTS302抗肺癌新藥的藥證審評審批程序已經在11月16日下午完成，根據中國大陸國家藥品監督管理局網站查詢，受理號CXHS1700011津，辦理狀態已經變更為審批完畢–待製證，代表PTS302抗肺癌新藥已經通過審批程序，近日就會收到藥證，並且開始中國大陸市場的藥品上市銷售。

共信-KY指出，未來的藥品銷售將以當年執行臨床試驗的16家三甲醫院做為種子醫院，進行用藥推廣中心，並鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場(包含當年執行臨床試驗的16家三甲醫院)，來加速藥品進院銷售的時間，目前規劃安排與中國大陸四區銷售代理商簽約配合銷售；所謂三甲醫院指的是三級甲等醫院(等同教學醫院等級)簡稱。除了第一階段的30家核心醫院外，共信也會再選出另外200家三甲醫院做為第二階段的目標市場，開始搶攻年銷售額達新台幣百億元以上的肺癌中央型氣道阻塞治療商機，預期未來幾年將可為多數呼吸氣道上無法治療的病人帶來希望。

共信-KY表示，在等待中國陸抗肺癌新藥證書的最後階段，PTS302抗肺癌新藥亦已經獲得亞洲周邊各國藥商的青睞，相關的商業活動已經悄悄展開。一旦PTS302產品取得中國大陸藥證後，將有機會開始進行東南亞多個國家的授權合作，把PTS302抗肺癌新藥帶到東南亞多個國家進行銷售。