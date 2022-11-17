新北市議員候選人葉元之昨（17）日出席公辦政見發表會，台上除了闡述他過去4年的政績和對未來連任後的規畫，還特別歸納出4種常見的議員騙政績的投機作法，包括「畫大餅」、「搭便車」、「搶政績」以及「割稻尾」，呼籲選民要投給真正說到做到，務實肯做的候選人。

葉元之指出，選戰進入倒數階段，板橋出現的兩種奧步，包括騙選民說板橋有分區，指名某區專屬某議員，以及投票當日會出現「某里全力支持某某某」布條，這些都是奧步，呼籲選民唾棄出奧步的候選人。

葉元之說，候選人的政見要能說到做到，做不到再多政見都沒有意義。有里長候選人提到要在里內爭取迪士尼樂園，還要發給里內0到18歲里民一胎三萬元的獎勵金，這一看就是在亂畫大餅的空頭支頭。

還有候選人的看板上面寫的政績，加起來都快比市長做的多了，其中很多都是看市政府本來就要做什麼，然後趕快去關心一下，就變成了自己的政績，這就是「搭便車」，就像很多議員強調青年局是他成功爭取的，但其實這是市政府的既定政策。

另外，很多人還會割稻尾，像他很認真的去爭取了一個重劃區的道路拓寬，沒想到道路一拓寬，就有某議員去掛布條「謝謝某某某爭取道路拓寬」，功勞就變掛布條的人。還有人用配合款去鋪道路，鋪得時候去拍個照比個讚，就營造自己很會做事。

葉元之疾聲呼籲，唾棄會騙政績、出選舉奧步的候選人，請大家全力支持對政見說到做到的候選人。