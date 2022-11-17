北市趙姓男子2019年時，透過支持流浪貓絕育計畫協會，領養名為「花生」的流浪貓，事後卻被發現涉嫌虐貓，擊打牠的腹部致死，協會找來律師呂秋遠提告，士林地院審理後，判趙應支付1萬元貓的價值損失，以及律師費20萬元，可上訴。

判決指出，趙男2019年5月，透過協會領養「花生」、「巧克力」2隻流浪貓，當時說好先試養半年，後來協會成員發現，「花生」遭人攻擊腹部多次，於10月間死亡，認為就是趙狠心下手，對他提出相關告訴。

趙男虐殺流浪貓，刑事部分經台灣高等法院審理後，依動物保護法判趙拘役50天，併科罰金23萬元。

民事部分，協會請來呂秋遠律師，要求趙需賠償「花生」死亡價值損失2萬5467元、精神慰撫金50萬元，以及律師費用20萬元。

士林地院決判指出，審酌「花生」品種不明，另據其體型、年齡，價值應為1萬元較為合理，精神慰撫金方面，因「台北市支持流浪貓絕育計畫協會」為法人，無精神痛苦可言，駁回此項請求。

法官另據雙方簽署的認養協議書，明訂雙方發生訴訟，有過失一方應負擔對方律師費，因此再判趙共需賠償21萬元，全案可上訴。