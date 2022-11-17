台中市筏子溪高鐵下方的方自行車專用道，原本道路舖面多處損壞，近日市府完成修復、更換老舊設備，展現出全新風貌。(黃馨慧提供)

台中市西屯區有熱鬧的百貨商圈、是台中新市政中心，但也有悠閒的農村田園景緻，位於筏子溪高鐵下方的方自行車專用道，原本道路舖面多處損壞，近日市府完成修復、更換老舊設備，展現出全新風貌，使得兼具時尚、田園景緻的環境，變身成為台中最美新打卡景點。

筏子溪自行車道起點為福科路、中彰快速公路交界處，自行車道沿著福科路西行，經過福安橋右轉後沿筏子溪側防汛道路、高鐵橋下至中部科學園區，全長約6公里，是極具生態風貌的自行車道。

筏子溪高鐵下方自行車專用道路，原本舖面多處損壞，且沿路路燈老舊，有燈管掉落且電線露出、損壞不亮等情況，影響行車安全問題，經居民向市議員黃馨慧陳情、爭取經費，市府以瀝青混泥土刨除後重鋪路面、更換舊式日光燈照明為LED景觀條燈，在夜間展現浪漫風情。

黃馨慧指出，當初會勘時也發現高鐵橋下空地堆置了垃圾與廢棄家具，經清除並修復環境後，環境景觀大幅改善，民眾騎乘自行車暢遊能欣賞田野與河岸美景風光，成為「都會型」自行車道運動休閒好去處。