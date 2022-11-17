LED晶片廠光鋐（4956）17日召開法說會，董事長許明森表示，未來二季沒有好消息，目前僅車用需求相對平穩，光鋐的汽車占比仍有撐，隨著電動車、車用電子需求成長，將帶動車用LED、IR需求成長，光鋐將朝薄型化、小晶片、覆晶的車用Mini LED方向研發，力拼明年營收與今年持平。

受到大環境衝擊，光鋐已經連續二季赤字，上季毛利率連續三季衰退，降至6.14％，為最近十四季新低，對此，許明森表示，因庫存攀升，導致稼動率下滑，加上市場混亂、需求不明，產品進行價格調整，進一步衝擊毛利率，許明森表示，未來二季沒有好消息，公司仍積極提升競爭力，光鋐有能力因應大環境變化。

許明森強調，目前僅車用需求相對平穩，前三季的營收占比高於去年同期，主要客戶為分布在台灣、大陸、東南亞的LED封裝廠，未來無論是電動車或是車用電子都將帶動車用LED、IR的需求，而隨著Mini LED走向輕薄短小，車用Mini LED成為轉型方向，研發將轉向薄型化、小晶片及免打線（覆晶）的趨勢，相信對車用燈源、IR的設計者相當有吸引力。

許明森表示，公司的Mini LED主要應用在IR及高亮度紅、黃光，並聚焦在汽車應用，目前僅小量出貨，也因為基期低，有比較大的成長潛力，他認為，Mini LED走向薄型化，將帶動汽車、AR或是VR的需求，在取代現有的市場上也有潛力。

光鋐另一個相對有撐的產品線為UVC，在消毒／固化的應用上，今年前三季達21％，較去年同期的19％提升，光UVC的占比約5％，許明森指出，疫情有一些緊急的需求，隨著後疫情時代來臨，需求回歸平穩，主要在家電、消毒水的應用，UVC因產品特性的關係，市場會慢慢變大，但不會快速成長。

至於感測應用方面則呈現較大幅度衰退，營收占比從43％降至34％，主要受到消費性電子需求不振、中美貿易戰衝擊監控用IR的訂單，許明森表示，感測的訂單能見度不好，很難回到2021年的水準，但明年有機會與今年持平。

光鋐日前公布第三季財報，累計今年前三季營收9.06億元，稅後虧損約500萬元，每股稅後淨損0.04元。