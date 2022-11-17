裕融企業（9941）不受升息、景氣下行等不利因素干擾，前三季稅後純益衝上44.74億元同期新高，第四季進入資金需求傳統旺季，公司估單季每股獲利可維持3元高水準，全年稅後純益將拚60億元新高，EPS連二年站上12元高點。

裕融17日舉行第三季法說會，裕融總經理許國興表示，儘管對明年景氣看法保守，不過裕融透過推動數位轉型、高收益商品調整，持續發展綠能與電動車事業，維持「獲利繼續成長」！

裕融今年前三季稅後純益44.75億元、年增19.21％，EPS達9.53元。第四季合併營收估91.82億～101.49億元，綜合損益歸屬母公司15.36億～18.77億元，EPS估2.89～3.07元。

據此估算，裕融今年全年稅後純益將衝上60億元，續創獲利新高。今年裕融儘管股本大幅膨脹3成，但全年EPS仍可望站上12元，幾乎追平去年的12.96元，凸顯整體經營績效。