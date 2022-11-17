日前半導體設備製造商ASML高層拜會總統蔡英文時，表示將在北部進行投資。行政院政委兼發言人羅秉成今日於行政院會後記者會中表示，只要廠商有需要，就會啟動跨部會協商機制，台灣不僅被世界相信有能力，政府協助廠商更有效率。

ASML宣布將在北部投資後，經濟部等單位動起來，進行跨部會協調。

羅秉成表示，跨部會協商機制本來就有，看產業需求，ASML在台灣有五個機地，提供4,500個就業機會，除了像台積電創辦人張忠謀講的，台灣被世界相信，相信台灣有能力外，另一個就是政府效率。這裡3年來，行政院長蘇貞昌在北中南推動和擴建7個科學園區，這種效率是很罕見的。

羅秉成指出，以前科學園區籌劃到設立要搞10年，現在不用這麼久，原因是方法、態度、合作方式變更，部會之間，在行政院協調下更加緊密，很多工作採取並聯，可以同步作業，不用一棒交一棒，西部科技廊帶已經成形，北中南都有相關科技產業，不限於半導體，在效率信賴和產業重要性上，修法配套，對台灣下個階段經濟發展有很大助益。

經濟部長王美花在記者會中指出，ASML與台灣半導體產業供應鏈有長期合作，知道台灣非常有效率，所以想在台灣加碼。ASML是各國拉攏的對象，選擇台灣是因為台灣有非常好的生態系。

王美花表示，這塊土地是國有財產署的，涉及土地取得、都市計畫、土方堆疊等，行政院副院長沈榮津召集各部會確認問題、快速解決，得出目前很好的方向。後續在具體建造過程要跟地方政府合作，才能快速前進。

她強調，台灣有效率處理問題，對國際跨國公司是印象非常深刻的，如果有需要跨部會層級協調，行政院一定很樂意協調，是否常態化，具體投資案件要解決，就會啟動跨部會協商。