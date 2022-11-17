澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制17日下午舉行新聞發布會，主題為「不折不扣，科學精準落實疫情防控優化措施」。記者提問，目前大陸疫情多點散發形勢如何有效防止？大陸國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵表示，近期，部分省分在返回人員中陸續發現感染者，說明防範疫情擴散存在薄弱環節。目的地要增強大局意識，不得拒收滯留返回人員，既要避免疫情擴散，也不得加碼管控。

沈洪兵稱，大陸國務院聯防聯控機制綜合組對防範跨地區疫情擴散提出明確要求：

一是針對當前疫情尚未得到有效控制的地區，要切實承擔起防範疫情擴散的首要責任，明確各相關部門職責分工和工作流程，及時精準畫定風險區域，盡快排查管控風險人員和風險點位，對非隔離非管控人員在離開出發地前，要嚴格落實查驗健康碼和核酸檢測資訊措施，防止非法運營車輛載客跨省運營等行為。同時，加強與目的地的資訊溝通與協作配合，及時推送溢出的風險人員資訊。

二是針對當前沒有疫情但溢入風險較高的地區，要進一步完善疫情跨地區傳播防控工作方案，關口前移，面向流入人員提供「落地檢」服務。從疫情所在縣區返回人員要主動向當地報備，社區要主動開展摸排登記，嚴格落實3天2次核酸檢測措施（間隔24小時以上）。各地可基於疫情輸入風險研判結果，對流入的高風險人員按要求採取相應的管控措施。

沈洪兵表示，《優化調整20條措施》中，要求各地分類有序做好滯留人員的疏解。疫情發生地滯留人員較多時，要專門制定疏解方案，加強與目的地資訊溝通和協作配合，在有效防止疫情擴散的前提下穩妥安排。目的地要增強大局意識，不得拒絕接收滯留返回人員，並按照要求落實好返回人員的防控措施，既要避免疫情擴散，也不得加碼管控。