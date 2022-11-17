NHL推薦賽事 : 11/18(五) 08:00，達拉斯星辰@佛羅里達美洲豹

達拉斯星辰過去幾季球風都是擅守貧攻，本季新教頭戴伯爾(Peter DeBoer)帶來的進攻系統解放了新生代球員的進攻能量，進攻效率大幅進步，目前戰績暫居中央組第一。而上季大西洋組冠軍佛羅里達美洲豹，季外將明星右翼胡貝多(Jonathan Huberdeau)交易到卡加利火焰，失去頭號得分手的美洲豹火力銳減，戰績勉強維持在5成大關。本週五星辰將作客佛羅里達，星辰在美洲豹主場已經四連不勝，此戰若能延續開季的出色狀態，有望在美洲豹主場搶下久違的勝利。

星辰過去6季的場均進球都不到3球，在戴伯爾的進攻系統中，防守後衛也必須參與球隊進攻，藉此打出快速的攻守轉換以換取進攻先機。易帥後的星辰在進攻端脫胎換骨，場均進球3.73球高居聯盟第二，而陣中菲律賓裔的羅伯森本季更是破繭而出，出賽15場攻下23分，射正率高達16.9%，也終於解決星辰過去幾季缺乏攻擊箭頭的窘境。

美洲豹季外將聯盟助攻王胡貝多送到火焰換來特卡邱克(Matthew Tkachuk)，但特卡邱克表現不符合球團期待，本季射正率僅有7.4%。美洲豹本季少了胡貝多的穿針引線，攻勢不再行雲流水，上季美洲豹場均進球數4.11球高居聯盟之冠，本季大幅下滑至3.11球。與胡貝多搭配多年的中鋒巴科夫(Aleksander Barkov)換了搭檔後也喪失進攻手感，本季射正率僅有5.6%，各項進攻數據都是新人年以來最低。

美洲豹本季防守不振也是戰績低迷的原因之一，老將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovsky)護門能力逐年下滑，新人奈特(Spencer Knight)雖偶有佳作但仍難擔綱大任，美洲豹近兩季的場均失球都接近3球，今年少了進攻端的火力掩護後，防守問題更是徹底被放大。星辰上季開始讓新秀歐丁格(Jake Oettinger)扛下先發門將，經過一年的歷練，歐丁格本季繳出頂級門將的防守數據，場均失球1.8球、救球率0.938都是聯盟先發門將中最出色的，星辰的換血計畫目前看起來十分奏效。

美洲豹的近期防守狀態依舊低迷，近5場場均失球高達3.2球，其中交手油人及國王都是在第三節遭到逆轉，在賽事後段的防守專注力不足。而星辰近期除了替補門將韋吉伍德(Scott Wedgewood)被噴射機血洗5球外，其餘場次都能維持穩定的防守能量。進攻端方面，美洲豹團隊尚未找到上季的進攻狀態，星辰則是在新系統的加持下打來如魚得水，因此筆者看好攻守近況相對出色的星辰能在客場踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。