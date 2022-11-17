林青霞返台為精品品牌台北101旗艦店開幕剪綵，女神氣場震懾全場。（羅永銘攝）

林青霞、張震為精品品牌台北101旗艦店開幕剪綵。（羅永銘攝）

華語影壇巨星林青霞時隔約3年多翩然回台，17日與金馬影帝張震出席卡地亞台北101旗艦店開幕剪綵。剛過68歲生日的她許願要跟品牌一樣「優雅地美下去」；被主持人黃子佼問起下個10年計畫，她透露自己有個小小願望，就是想到巴黎街頭幫人畫人像素描，當街頭畫家！此外，她也還想要做公益、唱京戲，現場被拱清唱，多才多藝的她再開金口唱了一句《三家店》的「將身兒來至在大街口」，現場掌聲、歡呼聲如雷。

主持人黃子佼誇林青霞這個月喜事不斷，先是過生日、獲香港大學頒布名譽社會科學博士、出了第4本書且下個月回台宣傳，上月底又獲香港中文文學雙年獎散文組「推薦獎」，她謙虛表示得到文學獎「真的是想像不到」，事前不知道出版社報名，獲獎是意外的驚喜，「我很喜歡意外的驚喜，也喜歡給別人意外的驚喜」。

張震為精品品牌台北101旗艦店開幕剪綵。（羅永銘攝）

黃子佼妙語如珠逗得林青霞不斷燦笑。（羅永銘攝）

林青霞透露她的小小願望。（洪秀瑛攝）

林青霞前一天才在機場給影帝黃秋生一個大驚喜，主動跟他攀談，自我介紹是林青霞後說「我想跟你說，你演戲很好。不打擾了」，接著優雅轉身離去，讓見過大風大浪的黃秋生愣住，直到上飛機才確認這是真的，接著興奮發文分享這段奇遇。林青霞對此表示，「因為我覺得我如果很欣賞一個人，或看到別人長處，最開心是告訴他，希望帶給他鼓勵，讓他更願意做得更好、更有信心。我常常做這種事，喜歡給人家意外驚喜，是說好話、喜樂的嚇！」

因疫情受阻終於回到久違的台灣，林青霞說這次回來特別覺得台北真美，「我下飛機的時候，看到高樓大廈在雲去雲來間，像詩一樣，感覺很溫暖，很像回到母親的懷抱一樣這麼溫暖」。

張震說過去與女神林青霞沒正式合作過，但曾在梁朝偉的婚禮見過面，他去年在表演工作坊舞台劇《江／雲·之／間》飾演江濱柳，林青霞則是這齣戲前身《暗戀桃花源》的女主角雲之凡，「有一段戲是青霞姊自己寫的，她有參與編劇，因為疫情，可惜去年沒法呈現給她觀賞，因此在後台互動時有邀請她日後有機會再演希望能請她來看，讓她評價一下新的江濱柳」。

擔任金馬獎評審的張震，今年將與日本女星黑木瞳一起擔任頒獎人，他透露兩人有點私交，本來就認識，「黑木瞳小姐之前常來台灣，對台北滿熟悉，她滿常來旅遊，我們認識滿長時間，但這幾年一直沒機會見到面，可以一起頒獎滿特別，而且不是私下聚會，是金馬獎這樣的公開活動」。他說因為擔任評審，這一個多星期都在看片，每天看4部，看了滿多作品，「有人說這兩年電影環境差，當評審就是要把所有片子拿出來看，還是有很多值得推薦，也因為類別多，又是第一次當金馬評審，壓力滿大，希望明、後天會有好的結果出來」。

林青霞返台為精品品牌台北101旗艦店開幕剪綵，女神氣場震懾全場。（羅永銘攝）

黃子佼妙語如珠逗得林青霞不斷燦笑。（羅永銘攝）