蛋白質是人體不可缺乏的營養素，是組成肌肉、內臟器官、免疫系統的重要成分，食物中可從動物或植物獲取，例如雞蛋、肉類及大豆等，不過哪一種比較好呢？營養師提到，並沒有哪一種蛋白質比較好的說法，同時攝取動物或植物蛋白，對身體才最適當。

營養師李其昀在臉書粉專提到，蛋白質是組成肌肉、構成內臟器官、免疫系統及激素等重要成分，但隨著年齡增長，蛋白質合成能力也會跟著下降，因此年長者比一般成年人更需補充蛋白質，不過若有腎臟方面疾病，必須視情況做調整。

食物中常見的蛋白質分為「動物性」與「植物性」，動物性蛋白質主要是牛奶、雞蛋、各種肉類，人體的吸收效果非常好，也是鐵及維生素D的來源，當身體吸收好、合成率高，消化代謝自然也會跟著變快，對大多數人都是很好的蛋白質來源，不過有些人患乳糖不耐症或全素者，可能就不適合食用動物蛋白。

植物性蛋白則以豆類製品為主，例如豌豆、大豆、黃豆等，吸收消化效果比動物性慢，不過可維持蛋白質在體內的濃度，延續體內合成作用的續航力，有些人吃黃豆製品容易脹氣，可以選擇豌豆，另外植物性蛋白還有膳食纖維、抗氧化的植化素與植物黃酮類，飽和脂肪酸含量低，有益身體健康，無論動物性還是植物性蛋白，每一種都有優點，同時攝取增加食物多樣性，飲食均衡對身體才是最好的。