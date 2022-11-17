前新竹市長林智堅17日在臉書發文，針對藍白兩黨指控關埔小學未完工、追加預算等問題，說明關埔小學建設背後的來龍去脈，以執政專業及對市政公共工程暸若指掌的細膩，吸引網友按點讚，有網友更留言「我身為關埔國小學生家長，要謝謝你的努力，誕生這麼棒的學校。」

林智堅今天發文打臉藍白兩黨，說明在他擔任市長前，就應該要有關埔國小，但國民黨執政的市政府沒有做，「我們只能跟時間賽跑。」

他指出，為了兼顧孩子入學需求，工程規畫分期進行，關埔國小從無到有，建築師都充分尊重校長、老師及家長的意見，要把學校打造成孩子知識的遊樂地。

關埔國小的工程總經費13.8億，規畫60個班級、87間教室，包含6棟校舍、行政大樓1棟、圖書館，另有地下停車場。校園建造的費用，不只每坪造價符合正常行情，甚至與鄰近縣市新設校工程來比較，關埔國小規模較大且造價較低。

「關埔國小體育館原本就納入2期工程後續擴充辦理，但是，因為受到疫情、缺工因素的影響，市府將活動中心及景觀工程，另案發包為3期工程，現在也依政府採購法辦理招標，相關預算都已經獲得議會支持，預計兩年完成。」林智堅表示，廢土清運的相關經費也包含在原工程預算內，皆符合施工的規範。

林智堅說，對手指控關埔國小為了美學，犧牲教室數量，但事實是關埔國小比起其它新竹市的小學還要大，完工後約可容納2100多位學生，是新竹市第3大的學校。

而且關埔小學的設計兼顧師生需求與校園美學，依據學校課程發展與需求設計大草原操場，提供多元的學習空間。「所以我要說，這些都是烏龍指控，少數議員為了自己陣營的選舉利益，卻抹煞了建築師、校長、老師和市府同仁的努力。」

林智堅認為，對手陣營不斷的製造仇恨、撕裂市民的情感，對這座城市的未來沒有願景，對民主選舉沒有理想，充滿政治算計、各懷鬼胎，甚至喊出只要下架民進黨就好，這都不是民主的表現，他也相信這不是理性的新竹市民所樂見。「我常說，紛擾會過去，建設會留下！」

林智堅同時在文中提及，這段時間以來，每每陪著沈慧虹車掃，總是看到很多支持者，早早就等在路邊揮舞雙手，比出光榮手勢5給予滿滿鼓勵，讓他內心充滿了感動與感謝，「因為我知道，過去7年多的努力都是值得的！」

而網友則留言「一路走來看著關埔的成長，滿滿的感動啊！謝謝在你任內把空地變學校，且還是這麼有特色的學校。一定會再繼續支持5號沈慧虹。」也有網友留言「民眾黨比較習慣建築放著自動生成，對於以實做實的大型公共建案他們是不會理解也沒經驗的一群草包。」