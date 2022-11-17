龍稱新北昔年不參加愛心卡納入台鐵 新北交通局：潑髒水。（翻攝畫面）

民進黨新北市長參選人林佳龍指稱擔任交通部長時協助讓台鐵也可以加入敬老愛心卡「那時候侯友宜的交通局長是反對」；新北市交通局長鍾鳴時反擊表示，林佳龍先生任交通部長時，從未找他去交通部討論台鐵電子票證的事，歡迎出來對質，強調是新北市主動發文函請台鐵評估納入公共運輸定期票，惟台鐵直到今年8月在新北市府鍥而不捨、一再發函追蹤進度之下，才回復稱明年6月電子票證定期票將上線啟用，但參加雙北1280和YouBike轉乘優惠沒有經費可補助。

鍾鳴時說，更讓人瞠目結舌的是僅僅3個月不到，政策又轉彎了，原本沒有經費的交通部又有35億元可支援北北基桃公共運輸定期票，變化之快高深莫測，令人摸不著頭緒。

鍾鳴時強調，在林佳龍先生任交通部長時，新北市2019年5月28日函請台鐵評估納入公共運輸定期票，交通部於同年12月6日召開擴大雙北公共運輸定期票使用範圍至鐵路及公路客運可行性研商會議中，請台鐵局評估將「紙式或背磁式」通用定期票升級成「電子票證」型式通用定期票，以利票證整合。

新北市2020年4月追蹤台鐵辦理情形，台鐵局於4月20日當時回復將於2021年第4季啟用，新北市再於2021年4月12日發文追蹤進度，台鐵局於四天後回覆表示，將再展延至第3季，結果連著2次屆期仍未完成。

新北市持續在今年8月又再追蹤，台鐵局最新回覆「電子票證系統預定明年6月上線啟用」，但回文中仍表示參加雙北1280公共運輸定期票並無經費可供補貼，另與YouBike公共自行車轉乘優惠，也沒有相關經費補助。