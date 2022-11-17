大選倒數9天，屏東地檢署再度查獲現金賄選案，枋寮鄉許姓村長候選人為求勝選，涉嫌與楊姓樁腳以每票2000元行賄選民，萬丹鄉黃姓村長候選人則疑以每票1000元買票，針對部分選民會加碼至每票2000元，檢方認3人涉犯選罷法行賄罪嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押，法官17日裁定3人收押。

屏檢指出，日前獲報枋寮鄉許姓村長候選人涉嫌現金行賄情資，經連日蒐證調查，發現許為求順利當選村長，今年9月間以每票1000元向選民行賄，10月起加碼至每票2000元，並委請楊姓樁腳協助發放。

檢警16日執行搜索並傳訊20餘人到案說明後，有選民指證歷歷，加上有查扣相關證物，檢方認許、楊涉犯公職人員選舉罷免法行賄罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向屏東地方法院聲請羈押，法官17日凌晨裁准。

至於萬丹案，屏檢調查，黃姓村長候選人為求當選，從今年9月底至10月間，以每票1000元向多數選民買票，對於部分選民甚至加碼以每票2000元行賄。

檢方說，經16日執行搜索及傳喚選民及相關證人10餘人到案說明後，除掌握具體事證外，部分選民也指證並繳回賄款合計1萬7000元。為此，檢方認黃違反公職人員選舉罷免法罪嫌重大，並有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官17日下午裁准。