美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）上將星期三警告說，任何中國對台灣的進攻都會是像俄羅斯侵略烏克蘭一樣糟糕的戰略錯誤。

《美國之音》引述米利說，「我認為這是不明智的，會是個政治錯誤，也是地緣政治錯誤與戰略錯誤，類似於普丁在烏克蘭犯下的戰略錯誤。」

報導說，米利沒有提到大陸對台動武迫在眉睫的任何說法，但他明確表示，相信中國國家主席習近平是個「理性行為的人」，習近平剛剛贏得歷史性的第3個任期，並宣佈中國與台灣統一是優先要務。

米利對記者說，「我認為他是在評估事情的代價、好處與風險，我認為他會得出結論，即在最近的未來攻擊台灣會有過度的風險，會讓中國軍方出現戰略崩潰。」

他表示，這會讓中國成為世界頭號經濟與軍事強國的努力陷入停滯。

米利指出，俄羅斯今年2月份入侵烏克蘭提供了生動的教訓。「人們學到的教訓是，紙上的戰爭與真實的戰爭有極大的不同。」「當出現流血、死亡、真正的坦克被炸毀時，事情就不太一樣了。戰鬥中有很多摩擦、迷霧和死亡。」

他還說，中國軍方1979年對越南戰肛以來就沒有參與過戰鬥，雖然中國人民解放軍會用炸彈和導彈輕易對台灣展開攻勢，但實際佔領有廣大山區和人口眾多的台灣島會是「非常艱巨的軍事任務」。

米利認為，「他們越過海峽進攻台灣島會是一個非常非常危險的遊戲。他們沒有這樣做的經驗和背景。他們還沒有進行這樣做的訓練。」