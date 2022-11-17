行政院今拍板通過「台版晶片法」修正草案，針對適用於租稅優惠的產業對象，經濟部長王美花表示，產業創新條例修正草案的適用對象，不僅限於半導體產業，針對下世代及重要供應鏈產業如5G、電動車與低軌衛星等產業也能適用。

王美花表示，在國際科技競爭上，大家都選擇以半導體作為特別補助及優惠來強化各國半導體競爭，尤其疫情期間車用晶片大缺，各國發現到晶片影響產業很大，加上半導體是各項先進科技進步的關鍵零組件，且研發及製程困難，因此半導體「不斷鏈」非常重要。

王美花指出，對台灣而言，相較下在製程上已是全球領先，如何維持台灣領先地位，政府該採取何種作為等，經過策略思考，台灣要持續在半導體、下世代關鍵產業往前進，勢必要拿出可行方案，因此，經濟部與財政部多次討論之後，提出用租稅優惠方式，透過現有的規範再新增給予扣抵額。

對於適用租稅優惠的對象，王美花指出，將不限制產業類別，只要是符合研發費用、研發密度達到一定規模及有效稅率達一定比率的要件者，均可申請，包括「半導體、5G、電動車與低軌衛星等產業均能適用」。

王美花強調，該條例也不限制為台灣本土企業，只要有一定的研發規模，在台灣設有研發中心，或是設立子公司做相關研發都可適用，「我們重視的是在台灣做研發、對台灣的產業做出貢獻，因此沒有限制只有台灣本土企業。」

對於是否預估將短收多少稅收？王美花指出，相關稅收評估，會和經濟部模擬研發費用門檻多少會有所不同，雖然可以抵減，但其創造效益會遠比被抵減的還要多。