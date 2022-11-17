林耕仁（左）今天到東區進行車隊掃街。（林耕仁競辦提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁17日表示，檢調是否開始分案調查高案，由於中華民國是個法治國家，有沒有違法，應該由司法單位認定。選舉剩下幾天，市民眼睛是雪亮的，會選擇1個可以承擔、抗壓的市長候選人，他還是會用市政願景取得市民認同。

林耕仁今天在市議員黃文政的陪同下到東區進行車隊掃街，沿途民眾看到林耕仁都比出象徵3號的「OK」手勢給予回應，非常熱情。林耕仁表示，選戰剩下最後幾天，會用市政願景爭取支持，也要在選戰最後關頭發揮陸戰實力，催出支持者要勇敢站出來，為新竹的未來投下神聖的1票。

媒體詢問，昨晚林耕仁妻子「代夫出征」，也首度代替林耕仁上戰車掃街，要打「夫人牌」？林耕仁指出，他要謝謝他的太太，願意在選戰最後關頭，協助掃街助選。他表示，從事公職生涯20多年，他太太其實都沒有出過面，都在檯面下默默支持鼓勵。

但這一次他太太跟他說，這是他人生最重要的階段，一定要幫他分擔、跟他一起奮鬥，讓林耕仁非常感動，他也要謝謝太太的陪伴，他會更努力打拚。

另，針對民進黨候選人沈慧虹說「抹黑市政建設來當作遮羞布」。林耕仁對此表示，從棒球場到大車站，經費三級跳，本來就啟人疑竇，而且新竹大車站一旦蓋下去，就完全失去縫合市區東西兩側的機會，城市發展會將永遠受到限制，沈慧虹的說法，分明是在轉移過去自己施政不滿意的焦點。

至於高虹安男友好像已經出國？林耕仁說，他有沒有出國不清楚，可能要問他自己本人。