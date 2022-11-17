北市士林區中山北路五段某施工中的建案，17日下午發生工安意外，45歲工人在4樓進行輕隔間作業時，突然從電梯井摔落至地下2樓，警消到場後發現傷者已無呼吸心跳，將他緊急送醫，目前仍在搶救中。

警消下午3時50分獲報，中山北路五段某工地有人墜樓，到場時發現傷者雙腿骨折，包括頭部及身體都有外傷，且已無心跳，經簡單急救後將他送往醫院，狀況並不樂觀。

轄區士林警分局及北市勞動局人員目前均在現場，釐清事故發生原因，調查施工進行時的相關安全設備，全案持續調查中。