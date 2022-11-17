裕融(9941)周四召開法說會，面對升息，裕融經營團隊也透過籌資工具配置及增加長天期固定資金部位，已可有效降低潛在之利率風險，也合理的反應成本的上升。展望後續營運，相對保守看待景氣，公司也以保守穩健經營策略，維持獲利穩定增長。不過以第四季財測，單季每股盈餘挑戰3.07元，並可望在全年度以超過12元EPS達到新高紀錄。

裕融總經理許國興表示，因新冠疫情、地緣政治不斷加深經濟惡化的條件，隨之而來通膨壓力也促使各國央行紛紛採取貨幣緊縮的政策，對於融資事業來講，最直接的影響就是資金成長的上升，不過即便如此，裕融經營團隊也透過籌資工具配置及增加長天期固定資金部位，已可有效降低潛在之利率風險，也合理的反應成本的上升，採取動態報價調整來維持收益，加上各項費用調節跟管控，盡量降低升息所帶來的壓力。在反映公司在經營績效上，稅後淨利前三季來到44.75億元，大增16.7%，今年經營表現符合預期。

展望第四季跟明年，總經理說明，全球經濟不太容易看到曙光，台灣經濟跟全球市場連動，會相對比較保守看到明年景氣狀況，公司也持續進行人力跟組織優化、推動數位轉型、進一步進行高收益產品的結構調整、加速綠能產業的布局，以及電動車事業的水平發展，均可望帶來不錯的成果。明年裕融仍以保守穩健經營策略，維持獲利穩定增長。

為強化公司治理，提升資訊透明度，裕融依「證券交易法」第36-1及「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定自願公開財務預測，並以按季公告為之。裕融發布今年第四季財測，將進入年底和春節前的傳統資金需求旺季，預估單季營收高標將可達百億元，預估數為91.82億元~101.49億元，季減2.23%~季增8.06%、年增9.53%~21.05%，營業毛利也預估季減2.37%~季增7.91%、年增11.52%~23.26%，歸屬母公司稅後淨利估在15.36~18.77億元區間，季減6.84%~季增13.87%、年增3.82%~26.89%，每股盈餘挑戰2.89~3.07元區間。在現金增資75億元增加5億股本及盈轉1.7元、股本膨脹30%的狀況下，以此財測推估，今年度每股盈餘仍可逾12元，並創新高。