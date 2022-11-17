命理師詹惟中近日在節目爆料，自己15年前剛出道時，曾有一個紅遍亞洲的天團成員找他算命，並坦言兒子恐怕不是自己親生的，勁爆內容讓全場來賓都驚呆了。

詹惟中在《小明星大跟班》爆料，有一位紅遍亞洲的天團級成員找他算紫微斗數，雖然對方有泌尿系統毛病，但求子的問題不大，預告他「命中得妻財」，會娶到很有錢的老婆，7、8年後他果然結婚生子。

不過2年前他再度找上詹惟中，詢問自己有沒有可能再生一個女兒，接著更問出勁爆問題「這兒子是不是我親生的？」眾人都驚呼他竟然不是問醫生，而是問算命的。

天團成員懷疑兒子不是親生的。(圖／取自我愛小明星大跟班YouTube)

天團成員認了自己只有1顆睪丸。(圖／取自我愛小明星大跟班YouTube)

而詹惟中看完命盤後表示父子是契合的，不解為何要懷疑，對此男星也坦言「自己只有一顆睪丸」，於是詹惟中當場也打電話給泌尿科醫師，求證男性即使只有一顆睪丸也不會影響生育，因此他要對方別懷疑太大。

詹惟中也透露這名男星很帥、身高有178公分以上，讓現場的人都把焦點放在同為來賓的「5566」成員王少偉身上，讓他當場澄清自己沒結婚生子，且早說自己的睪丸是「完整的」。