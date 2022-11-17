迎接解封後第一場最熱門的國際運動賽事，四年一度的世界盃足球賽於11月20日起隆重登場，搶攻世足熱潮，台北萬豪酒店一樓大廳Lobby Lounge自12月3日至12月18日推出「豪瘋世足狂歡夜」，配合世足賽程表之16強賽至冠軍賽事期間，特別延長營業時段最晚至凌晨2時，現場架起120吋超大螢幕轉播直擊精彩賽事。活動期間預測當日贏球隊伍，猜贏者即有機會獲得「海尼根星銀啤酒」六瓶，或可加入台北萬豪LINE好友，即免費獲得「日本朝日啤酒Asahi Draft Beer」乙杯。

台北萬豪酒店在世足賽事期間亦全時段提供萬豪半筋半肉牛肉麵、碳烤松阪豬究極肉燥飯、香辣綜合滷味、炸物拼盤、水牛城辣雞翅等招牌開胃美饌，單點最低180元＋10％起，讓熱情加油吶喊的同時，飽足味蕾享受，以滿滿活力為支持球隊加油。

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