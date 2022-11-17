《英雄聯盟》2022全國電子競技大賽（National Electronic Sports Tournament 2022，簡稱NEST 2022）由中國體育總局體育信息中心主辦，目的在於提供新人鍛煉與表現的舞臺，組隊參賽的選手以中國職業聯賽（LPL）隊伍的二軍為主。

賽事分兩個階段進行，第一階段小組賽將14支隊伍分為4組，比賽以單循環BO2（兩局制）的方式進行，每場比賽的勝方得3分、雙方平手得1分、落敗方得0分，最終由各組積分排名前兩名的隊伍，晉級第二階段的淘汰賽。小組賽於本週二（11/15）結束，取得晉級資格的隊伍有：A組的iG戰隊、BLG戰隊；B組的OMG戰隊、WE戰隊；C組的EDG戰隊、LGD戰隊；D組的FPX戰隊、TT戰隊。

第二階段的淘汰賽將在本週五（11/18）起進行，比賽在八強賽與四強賽改用BO3（3局2勝制）、決賽則是用BO5（5局3勝制）的方式進行，並在虎牙直播上有播放。八強賽首戰由FPX對上LGD，兩隊也是本屆賽事中少數派出多位一軍選手組隊參賽的隊伍，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

11/18（五）14:00，LGD戰隊＠FPX戰隊，推薦：不讓分「FPX戰隊」勝

先說LGD，第一階段小組賽與EDG和皇族RNG分在C組，3支隊伍取其2晉級，對LGD來說壓力相對較小，再加上本屆賽事LGD派出的陣容－上路Chelizi、打野shad0w、下路Assum、輔助Jinjiao，4人都是今年征戰LPL夏季賽的一軍選手，自然是多數人看好能順利晉級八強的隊伍之一。最後LGD以0勝2平的成績，雖然獲得八強門票，不過，打出的成績算是低於預期，與EDG、RNG的二軍選手交手也未見有經驗或操作方面的優勢，平均每局10／14／24（擊殺數／死亡數／助攻數），KDA值2.4，在所有參賽的14支隊伍中僅排名第10，與被淘汰的RNG二軍（KDA值同為2.4）相同。

再說FPX，第一階段小組賽與TT和TES分在D組，與LGD的狀況相似，FPX晉級的壓力相對較小，且同樣也有多位主力選手參賽。陣容方面，FPX派出的上路xiaolaohu、中路Care、下路Lwx、輔助Hang等4人都是一軍選手，在小組賽中也都有不錯的表現，平均每局17／16／38，KDA值3.4，排名第7；最終FPX以1勝1平的戰績，與陣中同樣有多位一軍選手參賽的TT，雙雙晉級八強。

本場比賽，雖然戰場不在LPL，但由於雙方派出的多為主力選手，實質上可以說是LPL等級的比賽，從小組賽的表現來看，FPX略優於LGD，再加上雙方曾在LPL夏季賽交手過一次，同樣也是由FPX取勝，因此較看好FPX拿下比賽勝利。