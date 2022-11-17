桃園新選風成員、觀音區市議員候選人戴兆華指觀音草漯重劃區的瀝青路面有問題。（桃園新選風提供）

桃園新選風成員、觀音區市議員候選人戴兆華17日到桃園地檢署提告，指調查團隊11日對觀音草漯重劃區的瀝青路面鑽心採樣，發現7個樣本沒有一個符合工程圖說規範，作為候選人有必要提告。不過桃園市新工處說，該處並無問題，反而候選人未經許可擅自鑽心，已經違法，將依法開罰。

新工處表示，候選人為選舉譁眾取寵，未經主管機關會同，擅自破壞道路，危害人民安全。桃園市議員牛煦庭身為議員，理應了解監督市政，應會同機關辦理，竟隨候選人起舞。此外候選人所鑽取之樣品直徑不符CNS規定，厚度應沒有問題。議員和候選人完全不知道瀝青鋪設的標準作業程序，擅自臆測，實不足取。

戴兆華表示，桃園市長鄭文燦8年任期倒數階段，五星市長政績是金玉其外敗絮其內，楊梅行政中心成漂浮建物、平鎮停車場塌陷、桃園運動中心游泳池2年無法使用、八德運動中心羽球場天花板掉落，桃園滿目瘡痍，接連的公共工程事故，顯然已不能用「瑕疵」一語帶過，而草漯重劃區更是貨真價實的「弊案」。

戴兆華表示，10月和民眾黨桃園市長候選人賴香伶踢爆「草漯重劃區」無法接管自來水後，就持續調查「草漯重劃區」情況。戴兆華認為，無法接管自來水只是表面現象，實際上隱藏了重大弊案疏失。戴兆華指出，「草漯重劃區」在「施工品質」及「驗收移交」等面向，都已達到了「弊案」的標準。因此，戴兆華16日，向桃園地檢署，提出瀆職及圖利罪告訴，被告分別為鄭文燦、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥。

戴兆華指出，調查團隊11日對草漯重劃區的瀝青路面進行鑽心採樣，取得的7個樣本，沒有任何一個樣本符合工程圖說之規範。戴兆華批評，這樣粗劣的施工品質，將對觀音區未來的維護保管預算，產生極大負擔，因此，作為觀音區市議員候選人，有義務提出告訴，阻止市府將包商的責任，轉嫁給未來的市府及區公所，造成對觀音區居民權益的損害。

戴兆華表示，草漯重劃區僅就瀝青混凝土一項，就讓人感到觸目驚心。戴兆華指出，依圖說標示，瀝青混凝土分為表層5公分、底層15公分兩部分，必須兩次施工。中間界面為黏層，作為黏合表層及底層之用，故鑽心採樣時，應為完全連續的一個樣本。戴兆華進一步分析，調查團隊實際採取之樣本，全部分為兩段，完全沒有黏合，且表層平均厚度為8公分，底層平均厚度為12公分，顯與圖說不符。戴兆華說，依公共工程委員會每月的大宗物資價格調查表，表層瀝青混凝土材料的價格，大約比底層的便宜5至10％，顯然是偷工減料、以次充好。

戴兆華說，依公共工程委員會頒定之工程標準，瀝青混凝土的級配重量，佔95％，瀝青佔5％。但實際採樣的樣本，光就目視而言，其比例就與平常的不同。而級配的顆粒大小，也與規定不符。表層的平均顆粒，為底層的1／2，但如圖所示，顯難分辨表層、底層的顆粒大小，有兩倍之多？

新工處也說，觀音草漯市地重劃工程9月30日竣工，道路施工過程，均有歷次督導查核、材料檢試驗證明、鑽心取樣資料可供調閱查詢，內容除了厚度，也包括壓實度、黏滯度等，並經合格實驗室檢驗，查核甲等，也曾獲金質、金安獎肯定，品質完全沒有問題，新工處強調，查驗是否合格，需以實驗室判讀結果為準，而非民眾自行認定。至於候選人未經許可擅自鑽心，已經違法，將開罰5至10萬元罰鍰，並命限期改善，若未改善將按次處罰。