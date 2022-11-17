今年9月20日桃園檢警在桃園市龍潭區陸軍601旅旁軍營區後方農地，查獲1甲農地種植大麻，查扣4218多株大麻株，堪稱全台查獲最大量，市值估計超過12.6億元，黑幫大老吳嫌與其小弟柯嫌租用農地、農社種植大麻外，來另聘6位女逃逸移工負責照料澆水，全案於今天偵結，桃園地檢署連同吳嫌起訴8人。

檢警經過長期追查，動用空拍機確定農地種植就是大麻株，發現2名主嫌及6名移工就住在農田旁搭建的鐵皮農舍，平時吳男、柯男仍會開著車輛出入，鎖定他們的行蹤後，於9月20日突襲搜索，逮捕吳姓、柯姓台籍嫌犯、6名印尼女逃逸移工，8人都坦承種植大麻，除查獲4200多株大麻株外，也在農舍起烘乾設備及乾燥大麻花等。

檢警緝獲全台最大大麻種植場，黑幫大老等8人遭起訴收押禁見。(警方提供)

龍潭警方表示，新冠疫情肆虐，邊境管制嚴格走私不易，導致國內大麻毒品供不應求，價格持續飆高，具幫派背景的吳嫌運用本身進出口花卉、經營園藝生意，取得大麻種子後上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟協助組裝架設培植設備，另招募並軟禁控制6名逃逸移工協助栽種大麻。

吳嫌挑選龍潭地區陸軍航空601旅為禁航區，且周邊僅有零星農戶的隱蔽農地，農場周邊更高築達2公尺鐵皮圍牆，企圖在農地內自產自銷大麻大發橫財，專案小組成員埋伏監控，利用科技偵查方式，成功鎖定吳、柯2嫌身分及確認大麻植株樹種，成功突襲搜索查獲吳嫌等8人及大麻活株、製毒器具等相關證物，市值超過12.6億元，一旦流入市面，可供100萬人以上吸食。

警方在接獲線報時立即通知地檢署指揮偵辦，經過抽絲剝繭將8名涉案人收押禁見，並在今(17)日完成偵結起訴。

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