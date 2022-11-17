文化部長李永得日前因空軍總部舊址用地，與台北市長柯文哲隔空駁火。台北市都市計畫委員會今討論空總都市計畫變更研議案，文化部拋出變更軍事機關用地為文教用地及古蹟保存區，文教用地將作為國家博物館使用。都委會原則同意，並建議全區改為文教用地增加彈性，而此方案不需回饋，要求文化部通盤考量後年底前正式提案審議。

空總基地總面積約7.15公頃，文化部於2018年啟用台灣當代文化實驗場，北市都委會2019年4月核定公共設施用地多目標臨時使用，並要求2年內提出都市計畫變更草案。由於文化部先前所提出空總變更案規畫，有包含商業使用，因此北市參照公設用地變更為商業區通案原則，要求文化部回饋40％土地，李永得痛罵北市府「獅子大開口」。

文化部今天在都委會報告指出，都市計畫變更分為兩個土地使用分出，南側古蹟定著土地範圍4.65公頃，變更為古蹟保存地，北側2.5公頃將作為文教用地，文教用地建蔽率40％、容積率400％。

古蹟保存區未來將容納科技藝術研發、行政營運、表演藝術產業聚落等，文教用地則設置國家博物館，將包含展示、典藏空間、行政機構、商業服務措施等。

委員對於土地變更沒有意見，但有多名委員提醒，應考量國家博物館進出動線，北側建國南路175巷考量拓寬必要性，且仁愛路、建國南北路交通經常打結，認為交通會是最大考驗。而此處夾在建國高架橋下面，若是國家博物館，作為門面是否適當，士林、南港有北流、北藝，還有故宮、歷史博物館，應國家博物館思考定位問題。

都委會主席、台北市副市長彭振聲表示，此方案不用回饋，各委員意見也趨於一致，但以整個基地的完整來看，若整塊基地作為文教用地，規畫比較有彈性，也同樣不需要回饋，若切成古蹟保存基地就被限制住，國家博物館規模就會相對變少，請文化部彙整完後，12月正式提出都市計畫。