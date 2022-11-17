金融科技當道，科技串聯金融生態圈驅動數位創新蔚為主流，疫情亦加速企業數位轉型節奏，鎖定 FinTech 浪潮，奧丁丁集團與第一銀行攜手合作，透過奧丁丁支付 OwlPay™ 提供一站式金流整合與自動化對帳付款服務，助企業解決金流管理痛點、提升整體營運效率。此外，奧丁丁集團持續與海內外多家金融機構洽談合作，未來預計將 OwlPay™ 服務模式推廣至各國，於合規框架下積極拓展更多元金流管道，推動全球數位支付創新。

奧丁丁集團團隊與第一銀行團隊合影。左起依序為奧丁丁集團商務長王剛和、奧丁丁集團法務長唐采蘋、OwlPay™ 合作夥伴關係拓展總監彭鈺真、奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱、第一銀行木柵分行蔡明旭經理、第一銀行木柵分行陳建峰副理、第一銀行木柵分行盧文忠專員。(圖/品觀點提供)

近年臺灣企業面臨全球新冠肺炎疫情、供應鏈重組等多重挑戰，數位轉型隨之加速，資誠聯合會計師事務所 6 月發布報告指出，臺灣企業多期待數位轉型能帶來業績成長、減少營運支出，而未來更將關注焦點放在商業應用之雲端工具，涵蓋客戶體驗、財務金融、整合營運等面向。著眼臺灣企業數位轉型浪潮，奧丁丁集團（OwlTing Group）與第一銀行攜手合作，以奧丁丁支付 OwlPay™ 提供企業訂單管理、對帳審核、批次付款與自動化付款一站式金流整合服務，盼成企業財務數位轉型一大助力。

於傳統流程，擁有較多供應商的電商平台、中小企業於進行批次付款時，往往需透過大量人工建置或帳務管理系統整理訂單、供應商資訊與金額，手動上傳至網銀，除需於不同系統或介面切換，從申請付款到完成更需至少一至三個工作天，人力作業時間與成本相對高。OwlPay™ 提供開發者友善 APIs ，提供企業一站式完成付款申請、資料審核、款項核對等操作，此次與第一銀行合作的自動化匯款服務，能一鍵將批次付款資訊傳送至企業戶的第一銀行網路銀行，自動調整為對應格式，於網銀確認放行後，款項即可匯出，交易結果同步連動至 OwlPay™ 系統，供企業與收款方即時掌握款項狀態，大幅節省企業人力成本。

第一銀行長期投入數位金融發展與金融科技應用，積極迎接數位轉型浪潮，致力提供客戶便捷與高度安全之數位金融服務，這次與奧丁丁集團合作透過 OwlPay™ 與第一銀行串接企業網銀，共同提供企業用戶一站式金流整合服務，協助企業落實財務數位轉型、有效降低營運成本，創造多贏局面。未來第一銀行將發展更多加值服務與多元金融應用，與各界合作夥伴打造金融生態圈，成為客戶首選、市場領導品牌。

OwlPay™ 合作夥伴關係拓展總監彭鈺真表示：「根據《 2021年中小企業白皮書》統計， 2020 年臺灣中小企業家數超過 154 萬家，占全體企業 98.93%，是臺灣經濟發展及創造就業的重要基石，第一銀行多年來以服務中小企業為宗旨，對其融資與輔導不遺餘力，備受產業界高度肯定，更是連續 12 年中小企業放款市占率第一的銀行，非常榮幸能與第一銀行合作，提供企業享受訂單管理、對帳與批次付款、自動化對帳付款一條龍服務，協助擁有眾多合作廠商的企業實踐財務數位轉型，持續提升企業營運效率。」

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「奧丁丁集團致力提供企業更便利、友善的支付服務，我們持續拓展 OwlPay™ 多元金流管道，目前與海內外多家金融機構進行洽談串接，期望將 OwlPay™ 服務模式推廣至各國，在符合各國法令規範情況下，攜手各式金融合作夥伴提供企業多元便捷的一站式金流體驗，並聯手全球頂尖洗錢防制（AML）、強化認識客戶（KYC）系統夥伴，保障交易安全性並嚴防金融犯罪等不法操作，落實國際合法合規標準，期望以科技串聯金融生態圈，加速數位支付創新與協助產業轉型升級。」