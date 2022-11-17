台大研究船「新海研一號」傳出13日晚間9時於菲律賓西北部外海失去電力，導致主機引擎失效。台大回應，正在釐清電力失效原因，並追究相關人員責任。

對於「新海研一號」失去電力導致引擎失效，台大表示，該船正在拖回高雄港的途中，目前正找專家及廠商釐清船上電力失效的原因。

台大提到，有關船務室人員未即時接聽電話一事，將會檢討並改進緊急應變程序。校方管理單位由海巡署獲悉相關訊息後，當天深夜即聯絡拖船出海救援，並未延宕救援時機。

台大強調，有關校內管理失當一事，學校會確實檢討並追究相關人員責任。