2022卡達世界盃即將在本周日(11/20)深夜12點開踢，首輪的16場小組賽台灣運彩也已經全部開盤，今天就跟大家談談各組首輪小組賽大勢預測。

揭幕戰由A組地主卡達，迎戰高原殺手厄瓜多，世界盃史上從未有過地主隊在首戰輸球，即使是唯一沒有晉級淘汰賽的南非，2010年首戰也以1：1踢平墨西哥。卡達籤運還不錯，面對失去高原蔽護的厄瓜多，有能力不敗，推薦讓分卡達(+1)勝。荷蘭在02年和上屆缺席世界盃，但06至14的三屆世界盃都在小組賽首戰贏球，而且荷蘭自1974年起的十二屆世界盃出席8屆，全部都晉級淘汰賽，今年首戰非洲國家盃冠軍塞內加爾，是橘子軍團在小組賽最大考驗，必小心謹慎為上策，推薦總分2.5球小。

英格蘭在B組實力超群，首戰伊朗勝算頗大，不過伊朗以穩守反擊為主，上屆面對西班牙和葡萄牙都只各丟1球，英格蘭大勝不易，推薦總分2.5球小。美國對威爾斯是B組次名之爭，首輪就上演關鍵之戰。美國在資格賽勉強過關，近期在友誼賽對日本和沙烏地阿拉伯都無法贏球，不過威爾斯狀況更糟，附加賽靠著貝爾(Gareth Bale)一夫當關連勝奧地利和烏克蘭晉級，但到歐國聯賽6場小組賽僅1和5敗，貝爾只靠PK進了一球。預測兩隊難分軒輊，推薦和局。

C組阿根廷一枝獨秀，首戰碰上被認為是小組最弱的沙烏地阿拉伯，只要能克服氣候難題，應可順利贏球，但沙烏地畢竟有地緣優勢，資格賽主場全勝過關，如果以1分為目標力守城池，阿根廷很可能只會小勝，大膽推薦讓分和局。波蘭有神鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），但他上屆首度參加世界盃踢滿3場小組賽顆粒無收，如無隊友挺身而出，波蘭前景堪慮，首輪碰上以快著稱的墨西哥，資格賽丟了11球連安道爾和聖馬利諾都能攻破的防線難稱穩健，墨西哥可望延續連7屆都能挺進淘汰賽以及近6屆首戰不敗(5勝1和)的傳統，至少能不敗，推薦不讓分/雙勝的和局或墨哥，不讓分較傾向墨西哥，總分2.5球小亦可。

D組丹麥首戰突尼西亞，如無意外可全取3分，惟丹麥鋒力較薄弱，主力門將舒梅切爾(Kasper Schmeichel)狀態下滑，後防也非穩固，突尼西亞兩個月前對巴西的友誼賽曾取得進球，相信會給丹麥防線壓力，推薦兩隊是否都進球的是。近5屆世界盃有4屆的衛冕冠軍都在小組賽止步，開創這個傳說的正是2002年以衛冕身分參賽的法國，今年法國再度衛冕，有了前車之鑑相信可打破宿命，首戰的對手是通過跨洲附加賽PK淘汰秘魯的澳洲，兩隊上屆世界盃也在同組，首戰法國靠澳洲的烏龍球才以2：1驚險獲勝，但今年有了金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）回歸，可望開出紅盤，推薦讓分法國(-1)勝。

E組德國上屆慘遭滑鐵盧，首戰就以0:1不敵墨西哥，對南韓的關鍵出線戰役更以0:2落敗，今年德國沒有戈麥斯(Mario Gómez)和維爾納(Timo Werner)，進球重任落在哈弗茨(Kai Havertz)、穆夏拉(Jamal Musiala)、阿德耶米(Karim Adeyemi)和穆科科(Youssoufa Moukoko)等一眾小將身上，首戰面對攻力受到質疑的日本，德國只要做好防守，仍會是被看好的一方，推薦不讓分德國勝，或是讓分和局。哥斯大黎加被認為是本組最弱隊伍，雖然2014年曾爆冷晉級淘汰賽，但近年在國際賽沒有突出表現，這次也僅通過附加賽擊敗紐西蘭出線，首輪碰上勁旅西班牙應難有作為，西班牙近年換血，在歐國聯賽表現不差，首輪亦可望開出紅盤，推薦讓分西班牙(-1)勝。

F組基本上是歐洲雙雄天下，上屆亞軍克羅埃西亞已有不少年輕好手銜接上來，幾名上屆的老將則依然是穩定軍心的力量，已經37歲的莫德里奇(Luka Modrić)將是最後一屆世界盃，而他在中場的組織能力仍是世界頂級，有了他的供輸，克羅埃西亞絕對是其他球隊不能忽視的存在。不過克羅埃西亞首戰的對手不好惹，摩洛哥的陣容幾乎都是歐洲五大聯賽球隊的主力，後防線的哈基米(Achraf Hakimi)、馬茲拉烏伊(Noussair Mazraoui)和羅曼塞斯(Romain Saïss)，還有中場的齊耶什(Hakim Ziyech)和阿姆拉巴特(Sofyan Amrabat)。稍稍看好克羅埃西亞，但摩洛哥有本錢爆冷。推薦總分2.5球小。比利時狀況與克羅埃西亞有點像，中場組織者德布勞內(Kevin De Bruyne)發揮出色，比利時贏面就大。加拿大暌違36年重返世界盃，但在歐洲雙雄夾殺下不易突破重圍，首戰比利時少輸為贏，推薦不讓分比利時勝、讓分比利時(-1)和。

G組巴西獨大，首戰塞爾維亞應是一面倒的比賽，但浪漫的巴西人防守絕非穩固，塞爾維亞的三大進攻好手弗拉霍維奇(Dušan Vlahović)、米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）和維約奇（Luka Jović）很有可能會取得進球，推薦兩隊是否都進球的是。瑞士戰術保守但奏效，上屆逼和巴西逆轉塞爾維亞，近4屆世界盃有3屆都挺進16強，喀麥隆第8次參加世界盃，前7次有6次止步小組賽，近期在友誼賽連敗給亞洲球隊烏茲別克和南韓，對中北美的牙買加也只能踢平，面對瑞士恐怕也難有突破，推薦不讓分瑞士勝。

H組各隊多有恩怨，加上實力落差並非鉅大，可能會有意外驚喜。南韓上屆曾爆冷擊敗德國，雖然無緣16強但表現並不失禮，孫興慜意外受傷當然是壞消息，但他手術成功已隨隊訓練，以他上季在英超展現的速度爆發力和射門技巧，世界頂級前鋒的身手會給對手帶來不少麻煩。但足球當然不是靠一個人就可以踢出好成績的。烏拉圭兩大老將蘇亞雷斯(Luis Suárez)和卡瓦尼(Edinson Cavani)本季依然入列，雖然可能已非必然先發，但替補仍然稱職，反倒是近年冒起的新秀努涅斯(Darwin Núñez)要證明自己的身價。烏拉圭在9月的友誼賽曾敗給伊朗，似乎要贏南韓也不容易，推薦讓分南韓(+1)勝。葡萄牙已經連續6屆參加世界盃，C羅納度(Cristiano Ronaldo)的球王效應全面提升了葡萄牙的足球水平，目前在前中後場三線都有世界一流球星，能否幫C羅圓夢奪冠未可知，但衝出小組賽應該不會太困難。迦納有幾名在英超踢球的優秀防守球員，像帕蒂(Thomas Partey)、阿馬泰(Daniel Amartey)、蘭普蒂(Tariq Lamptey)和薩利蘇(Mohammed Salisu)，但防守好不足以贏得比賽，面對進攻強勢的葡萄牙，恐難全身而退。推薦讓分葡萄牙(-1)和。