英國時尚精品博柏利(Burberry)周四指出，受到歐洲遊客支出增加，中國略微放鬆新冠管制的影響，上季的銷售為季增11%，超出市場預期。

第二財季(7~9月)業績也將上半財年的營收推升到13.5億英鎊(約16.1億美元)，按照固定匯率計算為年增5%，略高於預期。上半財年的調整後營業利益為增加6%，至2.38億英鎊。

執行長Jonathan Akeroyd還介紹了其以業績推動成長的計畫，包括使皮具、鞋和女裝成品的銷售成長一倍，並在中期將外套銷售成長約50%。

博柏利說，在新設計師Daniel Lee的創意指導下，公司將「重新聚焦英國特色」。

執行長在周四表示：「博柏利有著非凡的遺產、獨特的英國血統，以及非常強大的發展平台，我們的半年業績證明了這一點」。「我們下一階段的重點是成長和加速」，他補充說，該品牌的長期目標是實現50億英鎊的年銷售額。

博柏利維持了短期的財測目標，要實現6~9%的營收成長率，獲利率在20%。

該奢侈品公司指出，中國在4~6月銷售下降35%之後，上一財季已經回穩。中國是博柏利的最大單一市場。

而歐洲市場表現依舊強勁，第二財季的銷售增加了25%，主要是得益於來自美國、中東和中國以外亞洲地區的遊客增加。

美國市場仍然疲弱，第二財季銷售下降3%，反映出入門級產品的某些壓力，以及美國顧客在歐洲的支出高於美國國內。