英國時尚精品博柏利(Burberry)周四指出，受到歐洲遊客支出增加，中國略微放鬆新冠管制的影響，上季的銷售為季增11%，超出市場預期。
第二財季(7~9月)業績也將上半財年的營收推升到13.5億英鎊(約16.1億美元)，按照固定匯率計算為年增5%，略高於預期。上半財年的調整後營業利益為增加6%，至2.38億英鎊。
執行長Jonathan Akeroyd還介紹了其以業績推動成長的計畫，包括使皮具、鞋和女裝成品的銷售成長一倍，並在中期將外套銷售成長約50%。
博柏利說，在新設計師Daniel Lee的創意指導下，公司將「重新聚焦英國特色」。
執行長在周四表示：「博柏利有著非凡的遺產、獨特的英國血統，以及非常強大的發展平台，我們的半年業績證明了這一點」。「我們下一階段的重點是成長和加速」，他補充說，該品牌的長期目標是實現50億英鎊的年銷售額。
博柏利維持了短期的財測目標，要實現6~9%的營收成長率，獲利率在20%。
該奢侈品公司指出，中國在4~6月銷售下降35%之後，上一財季已經回穩。中國是博柏利的最大單一市場。
而歐洲市場表現依舊強勁，第二財季的銷售增加了25%，主要是得益於來自美國、中東和中國以外亞洲地區的遊客增加。
美國市場仍然疲弱，第二財季銷售下降3%，反映出入門級產品的某些壓力，以及美國顧客在歐洲的支出高於美國國內。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。