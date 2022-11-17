由美國航太總署NASA、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)和通用動力航空(General Electric Aviation)共同研究的「安靜超音速」實驗機 X-59，終於安裝了通用動力的F414 引擎，有了引擎後，距離試飛也就更近一步。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，超音速是戰鬥機的基本功，但是對客機來說，卻是相當高的技術門檻。雖然早在50年前，英國與法國合製的「協和號」(Concorde)，具有2倍音速的巡航速度，是相當成功的實用化超音速客機，但是由於進入超音速的特強音爆，很可能造成地面的噪音與毀損，因此它只能在海洋上空才能超音速，這使得協和號的航線受到極大的限制，只能經營少數幾段的大西洋兩岸航線。

X-59安裝了F414引擎。(圖/NASA)

如今，我們對航空技術的掌握比過去更多，因此靜音超音速也非不可能， NASA設計的X-59實驗機，就採用了極為尖銳的外型，以及三角翼耦合前翼的方式，以降低音爆範圍。

Supersonic X-59 Engine Installed

本月稍早，X-59實驗機安裝了通用動力F414-GE-100 引擎，標誌著 即將完成組裝的里程碑。F414全長3.9公尺，進氣口直徑79公分、外部最大直徑89公分可提供10噸的推力。它是相當成功的軍用渦輪扇引擎，應用在F/A-18E超級大黃蜂戰機、JAS-39E獅鷲戰機，以及韓國的KF-21「蒼鷹」戰機等。

在完成引擎的安裝後，X-59還不會立即試飛， 團隊還必須進行一系列地面測試，瞭解機身配重、平衡程度，到 2023 年才會進行首飛。

不過X-59實驗機離實用化的超音速客機還很遙遠，甚至是否有市場潛力都是未定之天。另一個致力研發超音速客機的新創企業轟鳴超音速(Boom Supersonic)就遇到了引擎無著落的困局，原本協議研發民用超音速渦輪扇引擎的勞斯萊斯(Rolls-Royce)，在經過兩年的考慮後決定退出，這恐怕使得轟鳴超音速的超音速客機夢想到此為止。