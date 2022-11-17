日刊體育報導，效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的28歲日籍「二刀流」球星大谷翔平，今天透過IG表明將參加2023年的世界棒球經典賽（WBC）。
報導指出，如果正式獲選的話，將是大谷首度征戰經典賽。
大谷在個人Instagram上說，有關參加經典賽一事，已跟監督栗山英樹表明出賽意願，「期待能跟各國優秀選手同場競技，以及睽違5年後在日本球迷面前打球」。
大谷說，謝謝大家今年也為他加油，從結果來說雖然是一個令人遺憾的球季，但仍然感謝能夠每天都樂在棒球中，希望大家下一個球季也能給他熱烈聲援。
日刊體育報導，效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的28歲日籍「二刀流」球星大谷翔平，今天透過IG表明將參加2023年的世界棒球經典賽（WBC）。
報導指出，如果正式獲選的話，將是大谷首度征戰經典賽。
大谷在個人Instagram上說，有關參加經典賽一事，已跟監督栗山英樹表明出賽意願，「期待能跟各國優秀選手同場競技，以及睽違5年後在日本球迷面前打球」。
大谷說，謝謝大家今年也為他加油，從結果來說雖然是一個令人遺憾的球季，但仍然感謝能夠每天都樂在棒球中，希望大家下一個球季也能給他熱烈聲援。
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