立委林楚茵（右二）今天前來力挺沈慧虹（左二）。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹把握選前黃金時刻和市民近距離互動，17日上午先掃市場拜票，下午繼續光榮車隊掃街，並與立法委員林楚茵合體同框，「女力共好」連線掃街，大獲民眾熱烈歡迎。

林楚茵說，自己出身媒體界，媒體的責任就是為正義發聲、揭穿不真實的虛偽假面，而真正好、適合新竹市的候選人就是沈慧虹，她在立院問政都能看到新竹市的發展越來越好，「越來越好的城市不能再走回頭路，要持續向前！」選戰倒數的時刻，向新竹市民推薦專業的沈慧虹。

林楚茵表示，沈慧虹一路以來就是專業、認真做事，是最適合新竹市民的市長。她在立法院推動「女力發聲」，也相信女力可以帶領城市，讓台灣更好，新竹市要選出正確，實實在在、真正用心努力做事的人，「沈慧虹加油！」

沈慧虹說，謝謝林楚茵來到新竹向市民推薦沈慧虹，楚茵擁有柔軟的心，又有敏感度，這是所有從事公共事務的基本條件，林委員也見證了新竹過去8年的改變，新竹發展不能走回頭路，今天女力合併，希望告訴大家新竹市需要一位專業有執行力的市長，帶領新竹更好。

針對媒體提問，高虹安曾經推動「保護揭弊者」法案，但民眾黨卻開記者會要對爆料的A助理提告，沈慧虹指出，她日前就曾呼籲要優先保護吹哨者，他們不僅要面對司法程序之外，也有許多外界因素，身心也面臨極大壓力，過去高虹安和民眾黨推動《揭弊者保護法草案》，希望大家初心不變。