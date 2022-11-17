2022卡達世界盃足球賽在當地時間20日開踢，在全球掀起足球熱，而台灣的高中籃球熱，同一時間也要成為運動迷的關注焦點，111學年度HBL高中籃球甲級聯賽預賽，19日到22日要在新竹市立體育館進行男子組16強預賽，各隊都對新球季摩拳擦掌。

男子組預賽16隊分為A組海星高中、北市成功、東泰高中、光復高中，B組為南湖高中、南山高中、錦和高中、三重商工，C組花蓮體中、宜蘭高中、泰山高中、高苑工商，D組能仁家商、治平高中、基隆商工、松山高中，進行分組單循環賽，各組前3名晉級12強複賽，其中花蓮體中暌違5年重返預賽，海星高中則是隊史首闖16強預賽，創下首次2支花蓮隊伍同季進軍HBL男子組預賽。

女子組預賽則是今年12月21日到27日在高雄進行，屆時還有男子組12強複賽。女子組共有12隊參加預賽，首次挑戰甲級舞台的新竹高商，資格賽4連勝以小組第一晉級，締造HBL及校史新猷，衛冕軍淡水商工本季則要挑戰4連霸，加上「最強女高中生」張聿嵐領軍的陽明高中，同樣值得期待。

111學年HBL賽事繼續由東森超視提供轉播服務，將帶來92場精彩賽事，中華電信MOD與Hami Video為HBL新媒體獨家轉播平台，包含首次主、副場地全賽事轉播，手機或網站上到Hami網站點進HBL TV專區即可收看。